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Bitcoin'den kazandığı parayla 20 okul inşa edecek

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele Bitcoin'den elde ettikleri kârla 20 ilkokul inşa edeceklerini açıkladı

Bitcoin'den kazandığı parayla 20 okul inşa edecek
HABERTURK.COM

Dünyada Bitcoin'i resmi ödeme aracı olarak kabul eden ilk olan El Salvador kripto para piyasasından elde ettiği kârları kamu yatırımlarını yönlendiriyor.

El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele daha önce Bitcoin'den elde ettikleri kârla hayvan hastanesi inşa edeceklerini duyurmuştu. Bu hastanenin temel atma töreninde konuşan Bukele bu sefer de Bitcoin kârlarıyla 20 ilkokul inşa edeceklerini duyurdu.

Bukele son olarak geçen hafta devlet fonunun 420 Bitcoin aldığını duyurmuştu. Böylece El Salvador'un elindeki toplam Bitcoin miktarı 1.120 adede yükseldi.

ELİNDEKİNİ SATMIYOR

Bukele söz konusu yatırımlar için ellerindeki Bitcoinleri satmadıklarını, elde ettikleri kâr karşılığında fondan projelere kaynak ayırabildiklerini söyledi.

Bu arada Bitcoin bugün yeniden 63.000 doların üzerine tırmandı. Dünyanın en büyük kripto parası son 24 saatte yüzde 2.1 değer kazandı. Ethereum da benzer şekilde günlük yüzde 2.2'lik yükselişle 4.400 doların üzerine tırmandı.

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