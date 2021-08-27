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50.000 doların üzerine çıktıktan sonra gelen kârt satışlarının ardından Bitcoin'deki düşüş sürüyor.

Bitcoin bu sabah itibarıyla son 24 saatte yüzde 1.9 değer kaybederek 46.900 dolara geriledi. Böylece Bitcoin'de haftalık kazancın tamamı silinmiş oldu.

Ethereum da benzer şekilde yüzde 1.7'lik düşüşle 3.099 dolara çekildi. Cardano'da (ADA) ise düşüş yüzde 4.7'yi buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paraların 91'i son 24 saatte dolar bazında değer kaybı yaşadı. Bu düşüşler Bitcoin'deki teknik gerilemeye bağlı oldu.

Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın saat 17.00'da yapacağı açıklamalar geleneksel piyasalar kadar kripto para yatırımcısı tarafından da takip edilecek. Powell'ın Fed'in varlık alım programının gidişatına yönelik açıklamalarda bulunması bekleniyor. Uzmanlar doları güçlendirecek açıklamaların kripto para fiyatlarına ilk anda olumsuz etki yapabileceğini belirtiyor.