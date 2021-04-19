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Bitcoin fiyatları 19 Nisan | ÇAKILDI! Bitcoin fiyatları neden düşüyor?

Bitcoin fiyatları 19 Nisan Pazartesi günü başta kripto para yatırımcıları olmak üzere ekonomi gündemini takip edip araştıranlar tarafından yakından izleniyor. Özellikle geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüşün ardından gözler "Bitcoin fiyatları ne kadar?" ve "Bitcoin fiyatları neden düşüyor?" sorularının cevabına çevrildi. İşte merak edilen soruların cevabı ve Bitcoin fiyatlarında son durum...

Bitcoin fiyatları 19 Nisan | ÇAKILDI! Bitcoin fiyatları neden düşüyor?

Bitcoin fiyatları değim yerindeyse çakıldı! Geçtiğimiz hafta yatırımcısının yüzünü güldüren gözde kripto para birimi Bitcoin hafta sonu yatırımcısına büyük şok yaşattı. Özellikle geçtiğimiz gün yaşanan sert düşüş sonrası gözler yeniden Bitcoin fiyatlarına çevrildi. Ekonomi gündemini takip edenler ve kripto para yatırımcıları günün ilk ışıklarıyla birlikte "Bitcoin fiyatları ne kadar?" ve "Bitcoin fiyatları neden düşüyor?" sorularının cevabını merak edip araştırıyor. Merak edenler için güncel 19 Nisan Bitocin fiyatlarını ve "Bitcoin neden düşüyor sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

19 NİSAN BITCOIN FİYATLARI

Geçtiğimiz güne 60 bin dolar seviyesinde başlayan Bitcoin fiyatları bir anda yaklaşık 7 bin dolar değer kaybedip 53 bin 700 dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa süreli yaşanan şokun ardından toparlanan Bitcoin fiyatları 57.000 doların üzerine tırmandı. 19 Nisan Türkiye Saati ile saat 07.30'da kaydedilen verilere göre ise Bitcoin 56 bin 898 dolar seviyesinden işlem görüyor.

BITCOIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Geçtiğimiz hafta 63 bin doları aşan Bitcoin fiyatları dün adeta çakıldı. Yaşanan düşüşe ise merkez banklarının olası "yasaklama" kararları ve ABD Hazine Bakanlığı tarafından yatırımcılara ceza kesileceği söylentisinin eklenmesi neden oldu.

Hatırlanacağı gibi, Merkez Bankası'nın (TCMB) Türkiye'de kripto paraları yasaklamasıyla, başka ülkelerin benzer kararlar alabileceğine yönelik bir endişe yaşandı. Bu sebeple Bitcoin yaklaşık 2.000 dolarlık değer kaybıyla 61.000 doların altına düşmüştü.

ABD Hazine Bakanlığı'nın kara para aklanmasına aracı olduğu gerekçesiyle bazı kripto para kuruluşlarına ceza vereceği iddia edildi. İddialar satışları hızlandırdı. Sert satışlar sonrası da Bitcoin dün yani 18 Nisan Pazar günü 53.000 dolara kadar düştü. Kısa sürede 57 bin dolar seviyesini geçen Bitcoin haftaya ise yine aşağı yönlü seyirle 56 bin dolar seviyelerinden başladı.

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