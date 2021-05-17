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Uzun süredir kripto paraları destekleyen Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, geçen hafta Tesla'nın Bitcoin'le araç satışını askıya aldığını duyurmasıyla birçok yatırımcıyı ters köşeye yatırdı. Musk buna gerekçe olarak Bitcoin madenciliğinin yüksek enrji tüketimini ve bu enerji üretimi için kullanılan fosil yakıtları gösterdi.

Bitcoin madenciliği için yüksek oranda enerji tüketilmesi uzun süredir tartışılan bir konuydu. Elon Musk'ın bir anda bu konuda hassasiyet göstermeye başlaması ise çeşitli spekülasyonlara sebep oldu.

Elon Musk'ın temel amacının çevreyi korumak olup olmadığını kesin olarak bilemeyiz ancak yaptığı açıklamanın kripto para fiyatlarına büyük bir darbe vurduğu muhakkak. Musk'ın açıklaması öncesi 56 bin dolar civarında seyreden Bitcoin bu sabah itibarıyla 45.000 dolardan el değiştiriyor.

ABD merkezli finansal dijital firması Galaxy Digital, Bitcoin'in enerji tüketimine yönelik tartışmaların arttığı bu dönemde Bitcoin madenciliği ile altın ve bankacılık sisteminin tükettiği enerjiyi karşılaştıran bir rapor yayımladı. Tabii yayımlanan verilere geçmeden önce Galaxy Digital Kurucusu ve CEO'su Mike Novogratz'ın erken Bitcoin yatırımcıları arasında yer alan ünlü bir fon yöneticisi olduğunu belirtmek gerekiyor. Ancak raporda yayımlanan verilerin amacının tarafsız bir şekilde tartışmaya katkıda bulunmak olduğu da vurgulanmış.

TESLA'NIN HEDEFİ YEŞİL KREDİ

MUSK YAZDI, BİTCOİN ÇAKILDI

KÜRESEL ENERJİ ÜRETİMİNİN 1458'DE 1'İ

Galaxy Digital raporunda Bitcoin'in enerji tüketiminin yüzde 99.8'inin madencilik donanımlarından yani ASIC'lerden kaynaklandığı belirtildi. Bitcoin için yapılan yıllık enerji tüketiminin 113.89 TWh olduğu bilgisi verildi. Bu rakam yıllık küresel enerji üretiminin 1458'de 1'ine denk geliyor.

EMİSYON MİKTARINDAN TÜKETİM HESAPLANDI

Bitcoin'de yapılan işlem sayısı, cihazların enerji tüketimi bilinen ve ölçülebilir veriler. Altın sektörünün enerji tüketimini hesaplamak ise daha zor. Galaxy Digital Dünya Altın Konseyi'nin 'Altın ve İklim Değişimi' raporunda yer alan emisyon verilerinden yola çıkarak yaklaşık bir enerji tüketimi hesapladı. Bu hesapla altın sektörünün yıllık enerji tüketiminin 240.61 TWh olduğu tahmin edildi.

Raporda son olarak bankacılık sisteminin yıllık enerji tüketiminin 263.72 TWh olduğu bilgisi verildi. Bu rakam bankacılık veri merkezleri, şubeler, ATM'ler ve kredi kartı veri merkezlerinin toplam tüketimini yansıtıyor.

Yani sonuç olarak bankacılık sistemi bu karşılaştırmada enerji tüketimi bakımından zirvede yer alırken, ikinci sırada altın son sırada ise Bitcoin yer alıyor.