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        Haberler Ekonomi Kripto Para Bitcoin'in yükselişini kutlamak için lokma dağıttılar - Kripto Para Haberleri

        Bitcoin 100 bin doları göremedi ama lokması dağıtıldı

        Kadıköy'de bir reklam şirketi kripto para birimi Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla 'Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar' afişiyle lokma dağıttı. Bitcoin henüz 100 bin doları göremese de kutlaması yapılmış oldu

        Kaynak
        DHA / Habertürk
        Giriş: 26.11.2024 - 11:31 Güncelleme: 26.11.2024 - 11:31
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        100 bin doları göremedi ama lokması dağıtıldı
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        Kadıköy'de bir reklam ajansı, Bitcoin'deki artışı kutlamak amacıyla lokma dağıttı. Lokma dağıtım aracının üzerine asılan, 'Ne doları, ne altını, ben varım diyor; 1 Bitcoin 100 bin dolar' yazılı afiş ilgi çekerken, Bitcoin lokması için kuyruk oluştu.

        Bitcoin 99.655 dolarla tarihi zirvesini görmüştü. Bugün ise 93 bin doların altına geriledi.

        'FARKINDALIK UYANDIRMIŞ OLACAK'

        Ajans temsilcisi Tuğçe Akbolat, "Bitcoin, neredeyse 100 bin dolar olmak üzere ve bu bizim ekosistemimiz için aslında büyük bir şey. Bundan ziyade biz biraz, Bitcoin'i ve teknolojisini tanıtmayı amaçlıyoruz. Burada tanıtımlar yapıyoruz. İstiyoruz ki, gençlerimiz ve halkımız bu teknoloji ile biraz daha içli dışlı olsun ve bilinirlik, farkındalık kazansın. Bunu insanlara tanıtmayı amaçlıyoruz. İnsanların biraz olsun bir şeyler öğrenebilmesine vesile olmak bizim için çok önemli bir şey. En azından bir farkındalık uyandırmış olacak, teknolojiyle bir temasta bulunmuş olacak. Belki de merak edenler, bu ekosisteme katılıp teknolojinin nimetlerinden faydalanıyor olacak" dedi.

        'KÖPRÜDEN ÖNCE SON ÇIKIŞTAYIZ'

        Akbolat, "Bitcoin'in yükselmesini, yıllardır bekliyoruz. Yaklaşık 3-4 yıldır bekliyoruz. Bulunduğu durumdan, sürekli yüksek seviyelere gelmeye başladı. Haftada 2-3 kere yeniliyor bunu Bitcoin. 100 bin dolar da anlamlı bir sayı. Bitcoin'in 100 bin dolar olması demek altın ve dolar yatırımcısını üzüyor, Bitcoin yoluna devam ediyor demek aslında. Bugün de bu yüzden bunu kutluyoruz. Köprüden önce son çıkıştayız. Bitcoin 40 bin dolarken kimse yüzüne bakmıyordu. 100 bin dolarken artık konuşulmaya başlanacak. Ne alalım denmeye başlanacak. Ne yapalım denmeye başlanacak. Şimdiden bu insanların, bu ekosisteme girip buradaki iş fırsatlarına da buradaki teknolojik yapıya da bakmasını istiyoruz" diye konuştu.

        '100 BİN DOLAR OLMASI RÖVANŞI ARTTIRACAK'

        Kapalı çarşıda esnaf olan aynı zamanda lokma dağıtımında görevli Mehdi Yılmaz, "Bir Bitcoin 100 bin dolar olmuş. Bitcoin'in bir tanesinin 100 bin dolar olması biraz daha rövanşı arttıracak. Kapalı çarşı esnafıyım. Bu bizi de biraz etkileyecek ama alt coinleri de etkileyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

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