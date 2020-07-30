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Bitcoin ne kadar? Bitcoin fiyatı kaç TL, kaç dolar? Kripto para piyasası 30 Temmuz 2020

Bitcoin ne kadar, kaç dolar oldu? Soruları merak ediliyor. Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, bu yıl dördüncü kez aştığı 10 bin dolarlık psikolojik direnç düzeyinin üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Bitcoin, Salı günü 11,280 dolara kadar yükseldikten sonra çekildiği 10,950 dolardan toparlanarak 11,027 dolar ile yeniden 11,000 dolar sınırını aştı. İşte 30 Temmuz güncel Bitcoin fiyatı...

Bitcoin ne kadar

Kripto para birimi Bitcoin aniden yükselip aniden düşüyor. Yatırımcıları harekete geçiren Bitcoin son zamanlarda takip edilen kripto para birimi oldu. Bitcoin bugün ne kadar? Bitcoin kaç TL? İşte yanıtı...

BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

Analistlere göre, bir süre öncesine kadar Bitcoin fiyatı için önemli "direnç" düzeylerinden sayılan "10.500 dolar" son gelişmelerle "destek" düzeyine dönüştü.


Kripto para piyasalarında 24 saatlik işlem hacmi 96.2 milyar dolardan, 88.0 milyar dolara düşerek, 100 milyar dolar düzeyinin altında kaldı. Bu süre içinde en büyük 100 birimin 65'i gerilerken, ilk 10 birimden 5'i de gerileyenler arasındaydı.


Bu gelişmelerle, son 24 saatte yüzde 0.10 düşüşle 10,950.70 dolara gerileyen Bitcoin'in piyasa hacmi de 202.76 milyar dolar ile 200 milyar doların üzerinde tutundu.


Toplam 5,837 kripto para biriminin işlem gördüğü 24,050 piyasadaki son 24 saatlik işlem hacmi 8.2 milyar dolar düşüşle 96.2 milyar dolardan 88.0 milyar dolara gerilerken, toplam piyasa hacmi ise 323.11 milyar dolardan 323.29 milyar dolara yükseldi. Toplam piyasa hacminin yüzde 62.7'sini Bitcoin oluşturuyordu.

KRİPTO PARA PİYASALARI SON DURUM


En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:


1.Bitcoin yüzde 0.56 artışla 11,027.35 dolar,


2.Ethereum yüzde 0.20 artışla 317.45 dolar,


3.XRP yüzde 0.19 artışla 0.24 dolar,


4.Tether yüzde 0.42 artışla 1.00 dolar,


5.Bitcoin Cash yüzde 1.68 düşüşle 284.17 dolar,


6.Bitcoin SV yüzde 0.95 düşüşle 211.91 dolar,


7.Cardano yüzde 2.22 düşüşle 0.14 dolar,


8.Litecoin yüzde 1.93 düşüşle 54.80 dolar


9.Crypto.com Coin yüzde 1.55 artışla 0.16 dolar,


10.Binance Coin yüzde 0.90 düşüşle 19.91 dolardan işlem görüyordu.


Dijital istihbarat şirketi Cellebrite, geliştirdiği CypherTrace tabanlı yeni çözüm ile, yasa dışı kripto paraların izlenmesini sağlayan "Cellebrite Kripto Takip" sistemini geliştirdi.


Oxford Üniversitesi'nin çalışmasını referans gösteren Cellebrite, tahmini 76 milyar dolar değerinde yasa dışı faaliyetin Bitcoin içerdiğini belirtti.


Cointelegraph'ın haberine göre, Cellebrite Kripto Takip çözümü, dedektiflerin milyonlarca açık kaynak ve özel referansı, aldatma verisini ve insan istihbaratını toplamasına ve düzenlemesine olanak sağlıyor.


Cellebrite CSO'su Leeor Ben-Peretz, Cellebrite Kripto Takip çözümünün hesap türü, hesap sahibi, sözleşme türü, sözleşme sahibi ve diğer üstveriler gibi milyonlarca veri noktasını bağlayabileceğini söyledi. Sistem, aynı zamanda ister bir cüzdan ister borsa olsun, yasa dışı paraların nereye gittiğini de belirleyebiliyor.

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