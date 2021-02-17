Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu

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Bitcoin'de yükseliş devam ediyor. Dün 50.000 dolarlık psikolojik sınırı ilk kez aşan Bitcoin bugün de yüzde 4.9 yükselerek 51.200 doları gördü. Kripto paralara artan kurumsal ilgi Bitcoin'deki yükselişi destekliyor.

Son yükselişle beraber Bitcoin'in 2021'deki toplam yükselişi yüzde 76'ya ulaştı.

Kripto paraların toplam piyasa değeri 1 trilyon 520 milyar dolarla rekor kırarken son 24 saatteki işlem hacmi 190 milyar dolar oldu. Pazar günü 207 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşılmıştı.

ETHEREUM'DA YATAY SEYİR

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunda bulunan Ethereum ise yüzde 0.1'lik gerilemeyle kısa süreliğine 1.800 doların altına düştü. Ancak ardından 1.807 dolara yükseldi. İlk 10'daki kripto paralarda en sert yükseliş yüzde 73.4 ile Polkadot'ta yaşanırken, son haftaların popüler paralarından Dogecoin son 24 saatte yüzde 6.7 değer kaybetti. Polkadot'un haftalık yükselişi yüzde 30'a yaklaştı.