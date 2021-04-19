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Geçen çarşamba günü 64.368 dolarla rekor kırdan Bitcoin'de dün ani ve sert bir düşüş yaşandı. Dün TSİ sabaha karşı 5 civarında 60.000 doların üzerinde olan Bitcoin saat 6'ya doğru kısa bir süreliğine 52.000 doların altını gördü.

Bu düşüşün aslında kesin bir tek nedeni bulunmuyor. Çin'in Sincan bölgesinde bir kömür santralında yaşanan yangın sonrası, bölgede uzun süreli elektrik kesintileri yaşandı. Bu bölgede birçok madenci olduğu için de işlem hızlarında düşüş yaşandı. Geleneksel olarak işlem hızındaki düşüş fiyatlara da düşüş olarak yansıdığı için kimi analistler dünkü hızlı değer kaybını Çin'de yaşanan elektrik kesintilerine bağladı.

DOGECOIN YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Bunun yanında dün yaşanan düşüşle 3 saat içerisinde yaklaşık 10 milyar dolarlık long pozisyonu tasfiye edildi. Bu da belli kripto para borsalarında büyük yatırımcıların organize şekilde bu pozisyonlara saldırmak için satışa geçtiği iddialarının ortaya çıkmasına yol açtı.

Dünkü düşüş hakkında farklı teoriler bulunsa da bugün itibarıyla yaşanan şokun kısmen atlatıldığı söylenebilir. Sabah saatlerinde Bitcoin yeniden 57.000, Ethereum ise 2.200 doların üzerine çıktı.

Bazı alt coinlerde gelen tepki alımlarıyla adeta bir bayram havası esmeye başladı. Binance Coin yüzde 10'luk yükselişle 532 dolara ulaştı. Dogecoin ise son 24 saatte yüzde 38 değer kazanarak 0.38 dolara yükseldi. Dogecoin'de haftalık yükseliş yüzde 434'ü buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de bulunan kripto paralar arasında Neo yüzde 21, Digibyte ise yüzde 17 ile dikkat çeken yükselişlere imza attı.