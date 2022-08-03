Bitcoin'de yükseliş, Solana'da saldırı düşüşü 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Bitcoin dün Tayvan eksenli yaşanan gerilin etkisiyle 22.710 dolara akdar gerilemişti. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nacy Pelosi Çin'in uyarışarına rağmen dün Tayvan'a ulaştı.

Çin Hükümeti, bu ziyaretin 'Tek Çin' politikasının bir ihlali olduğunu ve sonuçları olacağını açıkladı. Ancak bu sonuçların tam olarak ne olacağı konusunda detaylı bir bilgi paylaşılmadı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ise büyük çaplı askeri tatbikat başlattı.

Yaşanan gerilimin henüz beklenen kadar kötü sonuçlar doğurmamasının etkisiyle bugün kripto paralarda bir rahatlama yaşandı. Analistler ise özellikle Çin tarafından gelebilecek açıklamaların hızlı bir şekilde rüzgarı tersine döndürebileceğini belirtti.

Bitcoin bugün TSİ 12.20 itibarıyla günlük yüzde 2.2 yükselerek 23.330 dolara yükseldi. Ethereum ise yüzde 4.5 yükselerek 1.655 doları gördü.

SOLANA'DA DÜŞÜŞ

Piyasa değeri bakımından ilk 10'da yer alan kripto parlardan Binance Coin yüzde 4.2 , Ripple yüzde 0.7, Cardano yüzde 3.5, Dogecoin ise yüzde 2.4 yükseldi. Bu öğlen itibarıyla ilk 10'da sadece yüzde 2.4 ile Solana'da günlük kayıp kaydedildi.

Solana'da yaşanan düşüşün nedeni ise sıcak cüzdanlara yapılan saldırı oldu. Phantom, Slope ve TrustWallet gibi sıcak yani online kripto para cüzdanı sağlayıcılarını kullanan yaklaşık 8.000 kullanıcının Solana cüzdanları ele geçirildi. Bu cüzdanlardaki paralar kullanıcıların bilgisi dışında boşaltıldı. Kripto para ve blokzincir veri takip platformu OtterSec saldırının devam ettiğini bildirdi.