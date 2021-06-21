Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Bitlis'te 19 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilanı

Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon nedeniyle bölgedeki 19 köy ve bağlı mezralarında ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Bitlis'te 19 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilanı
Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı
0:00 / 0:00
AA

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis merkez ve Hizan ilçesi sınırlarında bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce ve Yolalan köy ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince bugün saat 2.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nazilli'de jandarma otosu otomobille çarpıştı: 2'si uzman çavuş 8 yaralı
GÜNDEMJandarma otosu otomobille çarpıştı: Yaralılar var
Samsun'da semaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü
GÜNDEMSemaverden sızan gazdan zehirlenen genç öldü
Yaz Gündönümü nedir? 21 Haziran en uzun gün mü? 21 Haziran 2021 Yaz gün dönümü özellikleri neler?
GÜNDEM21 Haziran Yaz Gündönümü nedir?
Manavgat’ta TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
GÜNDEMTIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını ...
Samsun merkezli 4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı
GÜNDEM4 ilde kaçak sigara operasyonu: 33 gözaltı
3. dönem AÖL sınavları ne zaman başlıyor? AÖL 3. dönem sınavlarına kaç gün kaldı? AÖL sınav giriş belgesi
GÜNDEM3. dönem AÖL sınavları ne zaman başlıyor?
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? MEB LGS sonuç tarihini açıkladı!
GÜNDEMLGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021?
Deprem mi oldu 20 Haziran 2021? Nerede deprem oldu? AFAD - Kandilli Rasathanesi son depremler haritası
GÜNDEMDeprem mi oldu 20 Haziran 2021?
Kahreden ölüm: Sulama kanalına düşen çocuk yaşamını yitirdi
GÜNDEMKahreden ölüm: Sulama kanalına düşen çocuk yaşamını ...
2021 YKS ne zaman, hangi gün? YKS'ye kaç gün kaldı? İşte TYT, AYT, YDT tarihleri...
GÜNDEM2021 YKS ne zaman yapılacak?