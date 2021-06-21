Bitlis'te bazı köy ve mezralarda sokağa çıkma yasağı 0:00 / 0:00

AA

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis merkez ve Hizan ilçesinde bazı köy ve bağlı mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis merkez ve Hizan ilçesi sınırlarında bulunan Ölçülü, Çayır, Yelkıran, Akbıyık, Kaval, Keklik, Karadal, Gökçe, Kaşıklar, Altınoluk, Yemişli, Aktay, Köprü, Bozpınar, Akbırakan, Boztepe, Konaç, Düzce ve Yolalan köy ile mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu ve barınma amaçlı sığınak, barınak tesis ettikleri bilgisi alınması neticesinde, bahse konu bölgelerde teröristlerin yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince bugün saat 2.00'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."