Biyoteknolojili ile geliştirilen kolajenli ürünler satışta

Migros, Türkiye’de girişimcilik ekosisteminin büyümesine katkı sağlamak amacıyla yatırımlarına yenilerini eklemeye devam ettiğini açıkladı.

Girişimcilere yeni teknolojilerini, ürün ve hizmetlerini geliştirme imkânı sunduğunu belirten Migros, 2023 başından beri Bugamed Biyoteknoloji ile devam eden ortak inovasyon projesi KolajeM’e yatırım yaptı. Yatırım ile firma, Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle Bugamed Biyoteknoloji’de hazırlanan zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürününü sektöre kazandırmış oldu. Voop markası ile hayata geçen cilt bakım ürünleri, uygun fiyatları ile Migros mağazaları ve uygulamasında satışa sunuldu.

Migros Up ve Bugamed Biyoteknoloji’nin katıldığı Pitching Day etkinliğinde ilk kez kullanıcılarla buluşan Voop markalı cilt bakım ürünleri, cazip fiyatları ile ilgi görüyor. Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'ten çıkan organik içeriklerle, Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarlarında hazırlanan, zengin, inovatif ve yepyeni bir kolajen ürünü olan Voop markalı kozmetik ürün serisine mağazalardan ve uygulamasından ulaşılabilecek.

YENİ BİR KOZMATİK SERİSİ OLUŞTURULDU

Proje kapsamında Türkiye'nin en büyük et işleme tesisi MİGET'te ayrıştırılan kolajen deposu organik içerikler, kalite ve izlenebilirlik süreçlerine uygun olarak hazırlandıktan sonra Bugamed laboratuvarlarına gönderiliyor. Bugamed Biyoteknoloji laboratuvarında, tüm regülasyonlara uygun şekilde işlenen bu organik içerikler, hyalüronik asit, fibroin ve atelo kolajen gibi katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Voop markalı ürün serisi, aloevera katkısının yanı sıra yüzde 2 oranında yüksek kalite Tip 1 kolajen içeriyor. Eklem sağlığı ve cilt esnekliği üzerindeki olumlu etki gösteren kolajen içeriğiyle Voop ürün serisi, anti-aging cilt bakım ürünlerine odaklanıyor.