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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "BKM'nin Ödeme Sistemi İşleticiliği Faaliyetlerine İlave Olarak Yürütebileceği Diğer Faaliyetlere İlişkin Karar" başlıklı tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, BKM'nin "Yenilikçi Altyapı/Platform Hizmetleri" faaliyetlerinin BKM'nin gerçekleştirebileceği diğer faaliyetler çerçevesinde onaylanmasına ve ödeme sistemi işletmek üzere 12 Haziran 2015 tarihli ve 10159/19758 sayılı Karar ile BKM'ye verilmiş olan faaliyet izni kapsamına alınmasına karar verildi.