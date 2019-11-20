Black Friday indirmleri Kasım ayına gelmemiz ile birlikte merak konusu oldu. Dünya genelinde Black Friday alışveriş sezonu olarak kabul ediliyor. Birçok ünlü markalar ürünlerinde şaşırtan indirimlere gidiyor. Peki, Black Friday ne zaman başlayacak?

BLACK FRİDAY NE ZAMAN 2019

Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.

BLACK FRIDAY İNDİRİMLERİ NE KADAR OLUYOR?

Black Friday indirim oranlarını merak ediyorsanız; maalesef bu net bir şekilde açıklanmıyor. Ancak geçmiş yıllara baktığınız zaman elektronikte yapılan indirimlerin kayda değer cinsten olduğunu göreceksiniz. Bütün sezon hiç indirim yapmayan, bunu bir marka politikası olarak gören markalar bile Black Friday’i es geçmeyip %20 -%30 gibi indirimlerle herkesi şaşırtıyor. Online alışveriş siteleri, birçok marka, birçok ürün ve birçok alternatifle Black Friday’i büyük indirimlerle karşılıyor. Tüm yıl devam eden indirimlere ek, inanılmaz fırsatlar Black Friday’de karşınızda! Üstelik bu indirimler sadece 1 gün değil, 1 haftayı kapsayacak şekilde Black Sale Haftası adı altında toplanacak kampanyalarda geçerli olacak. %50’den başlayan %70’e varan, hatta belki bu indirimlere ek sürprizler sizi bekliyor.