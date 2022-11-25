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Black Friday ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Black Friday gününde tüm markalar ürünlerinde büyük indirimler yapıyor. Tam bir alışveriş çılgınlığının yaşandığı bu gün, yalnızca senede bir kez oluyor. Bunu iyi değerlendirmek isteyen tüketiciler, Black Friday indirim fırsatlarından yararlanmak için her sene Kasım ayını bekliyor.

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  • Black Friday ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 25 Kasım 2022 Black Friday başlangıç tarihi

    Black Friday, her sene bir gün olmak üzere gerçekleştiriliyor. Markalar, tüketicileri kendilerine çekmek için büyük indirimler yaparak, birbirleriyle yarışıyor. Peki, Black Friday ne zaman başlıyor ve bitiyor? İşte, detaylar...
  • Black Friday ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 25 Kasım 2022 Black Friday başlangıç tarihi

    BLACK FRIDAY NASIL BAŞLADI?

    BBC Türkçe'de yayımlanan bir habere göre Black Friday geleneğini oldukça eskiye dayanıyor.

    Black Friday ifadesinin ilk olarak kullanıldığı yer Kasım 1951'de Factory Management and Maintenance (Fabrika Yönetimi ve Bakımı) adlı dergi. O gün işçilerin hasta olduğunu söyleyip işe gelmemesi nedeniyle böyle bir isim takılmış. Aynı yıllarda Philedelphia polisi de kent merkezindeki aşırı kalabalıktan ötürü o güne bu adı vermiş.

    Türkiye'de olduğu gibi ABD'de de şirketler yıllar içinde Black Friday'i kulağa daha pozitif gelen bir isimle değiştirmeye çabaladı fakat başarılı olamadı.
  • Black Friday ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? 25 Kasım 2022 Black Friday başlangıç tarihi

    BLACK FRIDAY NE ZAMAN BAŞLIYOR, BİTİYOR?

    Black Friday indirimleri sadece 25 Kasım Cuma gününü kapsıyor.

    25 Kasım gece 00.01 itibarıyla başlayan indirimler bir sonraki gece yarısına kadar devam eder. 2022 yılında Black Friday'in bitiş tarihi 25 Kasım Cuma günü gece yarısı 23.59’dur. 

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