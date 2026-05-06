Blake Lively ve Justin Baldoni'nin cinsel taciz davası uzlaşmasında parasal detaylar ortaya çıktı

Blake Lively ve Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmi setinde cinsel taciz davasında, duruşmaya birkaç hafta kala anlaşmaya vardı.

Lively, önemli bir tazminat davası açmasa da dava dilekçesinde, itibarının zedelenmesinin kendisine 300 milyon dolara kadar kayba yol açabileceğini belirtmişti.

Baldoni de Lively'ye karşı 400 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı, ancak bu dava Haziran 2025'te reddedilmişti.

Her iki oyuncunun, para alışverişi yapılmaması konusunda uzlaşmaya vardığı öğrenildi. Kaynaklar, "Taraflar arasında, avukatların ücretleri dışında, hiçbir para alışverişi olmadı" dedi.

Page Six'in haberine göre, iki oyuncu arasında yıllarca süren hukuk mücadelesinden iki hukuk ekibi toplamda 60 milyon dolar kazandı.

ORTAK AÇIKLAMA

Duruşma öncesi varılan uzlaşma haberi, her iki tarafın avukatlarının ortak açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'It Ends With Us' filmi, hayata geçirmek için çalışan hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Farkındalık yaratmak ve aile içi şiddet mağdurlarının – ve tüm mağdurların – hayatlarında anlamlı bir etki yaratmak, desteklediğimiz bir hedeftir.

Sunulan sürecin zorluklar içerdiğini kabul ediyor ve Bayan Lively tarafından dile getirilen endişelerin dikkate alınmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Uygunsuzluklardan ve verimsiz ortamlardan arınmış iş yerlerine olan bağlılığımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu durumun bir sonuca ulaşmasını ve ilgili herkesin yapıcı ve huzurlu bir şekilde, çevrimiçi ortamda saygılı bir yaklaşım da dahil olmak üzere, ilerlemesini sağlamasını içtenlikle umuyoruz.

Geçen ay mahkeme, Lively'nin davasını sansasyonel bir şekilde alt üst ederek, cinsel taciz iddialarının tamamı da dahil olmak üzere 13 iddiasından 10'unu reddetmişti. Duruşmanın 18 Mayıs'ta başlaması planlanıyordu, ancak yalnızca üç suçlamayı kapsayacaktı: Misilleme, misillemeye yardım ve yataklık etme ve sözleşme ek maddesi olarak bilinen bir anlaşmanın ihlali.

Bu karar, aynı zamanda Baldoni'nin artık davada sanık olarak yer almadığı anlamına da geliyordu. Bunun yerine, film ve halkla ilişkiler şirketleri, Lively'ye karşı yürüttükleri iddia edilen karalama kampanyası nedeniyle yargılanacaktı.

Blake Lively, önceki gece, anlaşmanın sağlanmasından saatler sonra Met Gala ile kırmızı halıya döndü.

DAVA HANGİ İDDİALARLA AÇILMIŞTI?

Blake Lively, başrolde oynadığı filmde, hem başrol arkadaşı hem de filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye cinsel taciz olarak nitelendirdiği iddialar yöneltti. Baldoni'nin senaryoya uymayan cinsel sahneler eklediği, arkadaşlarından birinin yeterince kapalı olmayan bir sette doğum sahnesinde doktor rolü oynadığı ve filmin yapımcısı Jamey Heath'in Lively üstsüzken karavanına zorla girdiği iddiaları da mahkeme tarafından reddedildi.

Lively'nin iddiaları arasında, Baldoni'nin sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, kendisinin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar yer aldı. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etti.

Çekimler 2023'te başladı, ardından Hollywood senaristlerinin grevi nedeniyle birkaç aylığına durduruldu. Ancak çekimler yeniden başlamadan önce Baldoni, Lively'nin New York'taki evinde bir toplantıya katılmak zorunda kaldı ve burada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın, karısına kötü davrandığı gerekçesiyle kendisini azarladığını iddia etti.

Reynolds, Baldoni'yi, eşinin kişisel antrenörüne kilosu hakkında soru sorarak onu kilo eleştirisi yapmakla suçladı.

Baldoni, filmin yeniden rayına oturması için kendisine sunulan 17 maddelik bir anlaşmayı sonunda imzaladı, daha sonra bunu baskı altında yaptığını iddia etti.