Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Blake Lively ve Justin Baldoni'nin cinsel taciz davası uzlaşmasında parasal detaylar ortaya çıktı

        Blake Lively ve Justin Baldoni'nin cinsel taciz davası uzlaşmasında parasal detaylar ortaya çıktı

        Blake Lively'nin sette cinsel taciz ve karalama davasına Justin Baldoni iftira davasıyla karşılık vermiş, taraflar duruşma öncesi anlaşmaya varmıştı. İki oyuncu arasındaki uzlaşmanın parasal detayları belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 12:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anlaşmanın parasal detayı belli oldu

        Blake Lively ve Justin Baldoni, 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filmi setinde cinsel taciz davasında, duruşmaya birkaç hafta kala anlaşmaya vardı.

        Lively, önemli bir tazminat davası açmasa da dava dilekçesinde, itibarının zedelenmesinin kendisine 300 milyon dolara kadar kayba yol açabileceğini belirtmişti.

        Baldoni de Lively'ye karşı 400 milyon dolarlık bir iftira davası açmıştı, ancak bu dava Haziran 2025'te reddedilmişti.

        Her iki oyuncunun, para alışverişi yapılmaması konusunda uzlaşmaya vardığı öğrenildi. Kaynaklar, "Taraflar arasında, avukatların ücretleri dışında, hiçbir para alışverişi olmadı" dedi.

        Page Six'in haberine göre, iki oyuncu arasında yıllarca süren hukuk mücadelesinden iki hukuk ekibi toplamda 60 milyon dolar kazandı.

        REKLAM

        ORTAK AÇIKLAMA

        Duruşma öncesi varılan uzlaşma haberi, her iki tarafın avukatlarının ortak açıklamasıyla duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'It Ends With Us' filmi, hayata geçirmek için çalışan hepimiz için bir gurur kaynağıdır. Farkındalık yaratmak ve aile içi şiddet mağdurlarının – ve tüm mağdurların – hayatlarında anlamlı bir etki yaratmak, desteklediğimiz bir hedeftir.

        Sunulan sürecin zorluklar içerdiğini kabul ediyor ve Bayan Lively tarafından dile getirilen endişelerin dikkate alınmayı hak ettiğini düşünüyoruz. Uygunsuzluklardan ve verimsiz ortamlardan arınmış iş yerlerine olan bağlılığımız kararlılıkla devam etmektedir. Bu durumun bir sonuca ulaşmasını ve ilgili herkesin yapıcı ve huzurlu bir şekilde, çevrimiçi ortamda saygılı bir yaklaşım da dahil olmak üzere, ilerlemesini sağlamasını içtenlikle umuyoruz.

        REKLAM

        Geçen ay mahkeme, Lively'nin davasını sansasyonel bir şekilde alt üst ederek, cinsel taciz iddialarının tamamı da dahil olmak üzere 13 iddiasından 10'unu reddetmişti. Duruşmanın 18 Mayıs'ta başlaması planlanıyordu, ancak yalnızca üç suçlamayı kapsayacaktı: Misilleme, misillemeye yardım ve yataklık etme ve sözleşme ek maddesi olarak bilinen bir anlaşmanın ihlali.

        Bu karar, aynı zamanda Baldoni'nin artık davada sanık olarak yer almadığı anlamına da geliyordu. Bunun yerine, film ve halkla ilişkiler şirketleri, Lively'ye karşı yürüttükleri iddia edilen karalama kampanyası nedeniyle yargılanacaktı.

        Blake Lively, önceki gece, anlaşmanın sağlanmasından saatler sonra Met Gala ile kırmızı halıya döndü.
        Blake Lively, önceki gece, anlaşmanın sağlanmasından saatler sonra Met Gala ile kırmızı halıya döndü.

        DAVA HANGİ İDDİALARLA AÇILMIŞTI?

        Blake Lively, başrolde oynadığı filmde, hem başrol arkadaşı hem de filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye cinsel taciz olarak nitelendirdiği iddialar yöneltti. Baldoni'nin senaryoya uymayan cinsel sahneler eklediği, arkadaşlarından birinin yeterince kapalı olmayan bir sette doğum sahnesinde doktor rolü oynadığı ve filmin yapımcısı Jamey Heath'in Lively üstsüzken karavanına zorla girdiği iddiaları da mahkeme tarafından reddedildi.

        Lively'nin iddiaları arasında, Baldoni'nin sette çıplak videolar veya kadın görüntüleri gösterdiği, daha önceki 'pornografi bağımlılığından' bahsettiği, cinsel hayatıyla ilgili konuştuğu, kendisinin kilosunu tartışma konusu yaptığı gibi bir dizi suçlamalar yer aldı. Lively ayrıca, Baldoni'nin halkla ilişkiler ekibi tarafından kendisine yönelik karalama kampanyası düzenlendiğini de iddia etti.

        Çekimler 2023'te başladı, ardından Hollywood senaristlerinin grevi nedeniyle birkaç aylığına durduruldu. Ancak çekimler yeniden başlamadan önce Baldoni, Lively'nin New York'taki evinde bir toplantıya katılmak zorunda kaldı ve burada Lively'nin eşi Ryan Reynolds'ın, karısına kötü davrandığı gerekçesiyle kendisini azarladığını iddia etti.

        Reynolds, Baldoni'yi, eşinin kişisel antrenörüne kilosu hakkında soru sorarak onu kilo eleştirisi yapmakla suçladı.

        Baldoni, filmin yeniden rayına oturması için kendisine sunulan 17 maddelik bir anlaşmayı sonunda imzaladı, daha sonra bunu baskı altında yaptığını iddia etti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ana Haber Bülteni - 5 Mayıs 2026 (Baykar'ın 3 Yeni Aracı Saha İstanbul'da)

        Bahçeli'den Öcalan'a statü önerisi. Özel'den terörsüz Türkiye mesajı. CHP kurultay davasında 5. duruşma. Küresel enerji piyasalarında alarm. Baykar'ın 3 yeni aracı Saha İstanbul'da. Van Gölü'nün rengi turkuaz gri oldu. Eylem Tok cezaevinden mektup yazdı. Ana Haber Bülteni'ni Faruk Aksoy sundu.

        #Blake Lively
        #Justin Baldoni
        #cinsel taciz
        #dava
        #uzlaşma
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan adaylık açıklaması!
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Axios: ABD ve İran anlaşmaya varmak üzere
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Azra 8, Selim 5 yaşındaydı... Yan yana gömüldüler!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Şarkıcı Vahap Canbay'a 4 yıla kadar hapis istendi!
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        Eski bakanın kardeşi yaralı bulundu
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        "İsrail içinde İran'a saldırı için baskı yapılıyor"
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Kübra Yapıcı'nın katilleri yakalandı
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        Böcek'in, oğlunun ve gelininin mal varlığına el konuldu
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        "Beşiktaş'ı terk edin!"
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Köpek kavgasında baba ile oğlu tarafından döverek öldürüldü!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Dedektiflik bürosunda veri skandalı!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        Fenerbahçe Beko, Final Four aşkına!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        23 yaşındaydı, su deposu ölümü oldu!
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Sadece bazı insanların duyduğunu söylediği gizemli uğultu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        Dünyanın en kibar ülkeleri belli oldu
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        İptal edilen düğün faciayı önledi!
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        "Türklerden ilgimi çeken erkek yok"
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        Buz sayesinde milyonlar kazandılar!
        "Ucuz kurtuldum"
        "Ucuz kurtuldum"
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek
        BioNTech artık COVID-19 aşısı üretmeyecek