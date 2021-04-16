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Blu TV 3 gün ücretsiz yayın yapacak! Blu TV ücretsiz nasıl izlenir?

Dijital yayın platformu Blu TV, sokağa çıkma kısıtlamalarında seyircilere içeriklerini ücretsiz sunacak. Daha önce de böyle bir uygulama yapan platform yoğun bir ilgiyle karşılaşmıştı. Peki Blu TV ücretsiz nasıl izlenir? Blu TV hangi günler ücretsiz olacak? İşte detaylar...

Blu TV 3 gün ücretsiz yayın yapacak! Blu TV ücretsiz nasıl izlenir?

Blu TV'den seyircileri sevindiren bir haber geldi. Blu TV "Artan vaka sayılarıyla birlikte sağlığımız için gelen yeni kısıtlamalarda keyfinizi yerine getirebilmek için 16-17-18 Nisan’da kapımız herkese açık. Arkanıza yaslanın ve 10.000 saatten fazla içeriğin tadını ücretsiz çıkarın. Keyifli seyirler." açıklamsında bulundu.

BLU TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Hafta sonu geçerli olacak ücretsiz erişim kampanyasından faydalanmak isteyen internet kullanıcıları, BluTV’nin internet sitesine e-posta adreslerini girerek bir kod alacaklar. Bu kod ile de hafta sonu boyunca BluTV’deki tüm içerikleri ücretsiz bir şekilde izleyebilecekler.

BLU TV'DE İZLENECEK YAPIMLAR NELER?

BluTV içerikleri arasında pek çok dikkat çekici yapım yer alıyor. Bunların başında BluTV orijinalleri geliyor. Masum, Alef, Saygı, Yarım Kalan Aşklar, Bozkır, Pavyon, Aynen Aynen, 7Yüz bu yapımlar arasında öne çıkıyor.

Aynı zamanda son dönemin dikkat çekici yerli filmleri de platformda yer alıyor. Sibel, İşe Yarar Bir Şey, Oray, Köksüz gibi beğeni kazanan yerli yapımlar, kısa sürece önce platformun izleyicilere sunduğu filmler arasına dâhil oldu. Kız Kardeşler, Ana Yurdu, Toz Bezi, Abluka, Tepenin Ardı, Kelebekler, Aidiyet, Saf, 13+ Cadı Üçlemesi gibi beğeni kazanmış yerli yapımlar da platformda yer alıyor.

Öte yandan Normal People, Euphoria ve Ramy gibi son dönemin çok konuşulan dizilerinden üçü de platformun içerik seçkisinde bulunuyor.

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