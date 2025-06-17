BM'den İsrail ve İran'a "kendilerini azami frenleme" çağrısı geldi

Rochdi, Suriye'deki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalar için Genel Sekreter Antonio Guterres'in Orta Doğu'daki herhangi bir askeri tırmanışın kınanması gerektiği açıklamasını tekrarlayan Rochdi, İsrail ve İran'a azami frenleme göstermeleri çağrısı yaptı.

Rochdi, "Bu konseye, daha fazla tırmanışın sadece daha geniş bölge için değil, özellikle de kapasitesinin üstünde zor zamanlar yaşayan bir ülke olan Suriye için potansiyel sonuçları konusunda derin ve artan endişeleri iletmeliyim." dedi.

Suriye'nin, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmadan kaynaklı başka bir istikrarsızlığa dayanamayacağını belirten Rochdi, "Bölgede daha fazla tırmanış riski varsayımsal değildir, bunlar acil ve ciddidir." uyarısında bulundu.

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Rochdi, İsrail'in Suriye'nin içine yönelik devam eden saldırılarına da dikkati çekerek, "Bu saldırılar kabul edilemez ve durdurulmalı. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli." ifadesini kullandı.

"İsrail, tüm Orta Doğu'daki durumu daha da kötüleştirmeye devam ediyor"

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia da Konseyde yaptığı konuşmada, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını eleştirdi.