BM Genel Sekreteri Antonio Guterres: Bir ticaret savaşında herkes kaybeder

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM'ye bağlı Ekonomik ve Sosyal Konseyinin (ECOSOC) düzenlediği kalkınma finansmanına dair forumda konuştu.

İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenecek Dördüncü Uluslararası Kalkınma Finansmanı Konferansı hazırlıklarının son aşamasında olduklarını söyleyen Guterres, ticaret engellerinin baş döndürücü hızla yükseldiğine işaret etti.

Guterres, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, yıllık 4 trilyon dolarlık finansman açığıyla daha da kötüleştiğini ve dramatik şekilde rayından çıktığını kaydetti.

“EN AĞIR DARBEYİ EN SAVUNMASIZ ÜLKELER VE İNSANLAR ALIR"

Aşırı yüksek borçlanma maliyetlerine dikkati çeken Guterres, küresel işbirliğinin aktif şekilde sorgulandığını söyledi.

Guterres, adil ticaretin uluslararası işbirliğinin faydalarına en iyi örnek olduğuna işaret ederek, "Ticaret engelleri ise Uluslararası Para Fonu, UNCTAD (BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı), Dünya Ticaret Örgütü ve diğer pek çok kuruluşun son dönemde keskin bir şekilde düşürdüğü tahminlerinin de gösterdiği üzere, küresel ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma için açık ve mevcut bir tehlikedir. Bir ticaret savaşında herkes kaybeder, özellikle de en ağır darbeyi en savunmasız ülkeler ve insanlar alır" diye konuştu.