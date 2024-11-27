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        Haberler Dünya BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Lübnan ateşkesinden memnun | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail-Lübnan ateşkesinden memnun

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ve Lübnan arasında sağlanan ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 02:21 Güncelleme: 27.11.2024 - 02:21
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        Guterres, İsrail-Lübnan ateşkesinden memnun
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        BM Sözcülük Ofisi'nden Guterres'in gelişmeye ilişkin tepkisine dair yazılı açıklama yapıldı.

        Anlaşmanın şiddete ve iki ülke halkının yaşadığı acı ve yıkıma son vereceğini umduğunu ifade eden Guterres, taraflara anlaşmaya uyma ve tam olarak yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulundu.

        AA'nın haberine göre; Guterres, anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirterek, taraflara acilen BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını uygulama çağrısı yaptı.

        BM Genel Sekreteri, Lübnan'daki BM Geçici Gücü (UNIFIL) ve BM'nin Lübnan Özel Koordinatörlüğü'nün anlaşmanın uygulamasını desteklemeye hazır olduğuna dikkati çekti.

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        ABD Başkanı Joe Biden, Lübnan ile İsrail hükümetleri arasında ateşkes anlaşmasına varıldığını ve ateşkesin yerel saatle 04.00'te yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

        DSÖ, ATEŞKESİ MEMNUNİYETLE KARŞILADI

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

        Ghebreyesus, İsrail ile Lübnan hükümetleri arasında varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

        DSÖ'nün, son dönemdeki çatışmaların artmasının sağlık sistemi için özellikle yıkıcı olması nedeniyle Lübnan'daki ateşkes anlaşmasını memnuniyetle karşıladığını kaydeden Ghebreyesus, "Bunun derhal uygulanmasını ve Lübnan'da kalıcı bir barışa dönüşmesini, Gazze'ye ve bölge genelinde barışı sağlamak için acil eylem tetiklemesini umuyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ghebreyesus, "Gazze'deki siviller çok acı çekiyor ve çok geç olmadan hayat kurtaran bir ateşkese, geniş çaplı insani yardıma ve barışa ihtiyaçları var. En iyi ilaç barıştır." değerlendirmesinde bulundu.

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        #israil lübnan ateşkesi
        #Birleşmiş Milletler
        #Antonio Guterres
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