Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya BM, İsrail'i kara listeye ekledi | Dış Haberler

        BM, İsrail'i "kara listeye" ekledi

        İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Dannon, BM'nin çatışma bölgelerinde tecavüz ve cinsel şiddet uyguladığı gerekçesiyle İsrail'i "kara listeye" eklediğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28 Mayıs 2026 - 22:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        BM, İsrail'i "kara listeye" ekledi

        Dannon, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, BM'nin İsrail'i çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarını belgeleyen "utanç listesi" olarak da bilinen "kara listeye" eklediğini aktararak bu karara tepki gösterdi.

        Kararın "siyasi" olduğunu savunan Dannon, BM yetkililerini incelemeler yapmaya davet ettiklerini öne sürerken, Tel Aviv yönetimi 7 Ekim 2023'ten bu yana Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) yetkililerinin hapishanelerde tutulan Filistinlilerle görüşmesine izin vermiyor.

        BM, çatışma bölgelerindeki cinsel şiddet olaylarına ilişkin hazırladığı yıllık raporunu henüz kamuoyuna duyurmadı.

        Öte yandan İsrail basını, BM'nin "kara listesine" eklenen kurumlar arasında İsrail Hapishane İdaresi'nin olduğunu aktarıyor.

        REKLAM

        Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çok sayıda uluslararası insan hakları örgütü, Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten alıkonan Filistinlilerin İsrail hapishanelerinde kadın, erkek ve çocuk gözetilmeksizin sistematik olarak cinsel işkence ve tecavüze maruz kaldığına işaret ediyor.

        İsrail merkezli İnsan Hakları İçin Doktorlar Örgütü'nden (PHRI) Kasım 2025'te yayımlanan verilere göre, Ekim 2023-Kasım 2025 arasında en az 98 Filistinli İsrail hapishanelerinde sistematik işkence, tıbbi ihmal, cinsel şiddet ve kötü muamele sebebiyle yaşamını yitirdi.

        *Fotoğraf: Associated Press, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Edirne'de yollar göle döndü: Araçlar mahsur kaldı

        Edirne'de etkili olan sağanak ve dolu yağışı sebebiyle bazı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        ABD basını: ABD ve İran anlaştı, Trump'ın onayı bekleniyor
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        "Şampiyon olacak hocayı getireceğiz!"
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Putin'den yapay zekaya dair değerlendirmeler
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Amasya'da feci kaza: 2 ölü 2 yaralı
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Barça'dan 70 milyon Euro'luk transfer hamlesi!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Sıcaklıklar rekor kıracak!
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Kılıçdaroğlu partililerle bayramlaştı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 2 kişi öldü, 7 yaralı var!
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        3 bayram sonra ilk bayramlaşma
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        Saatte 240 kilometre hıza ulaştı
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        6 suç makinesi bir arada... Kimliklerini gizlemek yetmedi!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Temu'ya AB'den 232 milyon dolar ceza!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Tatilciler akın etti... Bir ilimizde 22 km'lik araç konvoyu oluştu!
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Gucci, Formula 1’e giriyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        Yalnız yaşayanlarda Alzheimer riski yarı yarıya artıyor
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        İşte boşta olan en iyi teknik adamlar!
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Gönlünü şarkıcıya kaptırdı
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Filipe Luis'ten kötü haber!
        Beckham stili lüks tatil
        Beckham stili lüks tatil
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını
        Tarihin en gizemli kahkaha salgını