Reuters

Koronavirüs salgını nedeniyle üretimin durduğu Avrupa otomotiv sektöründe, ilk çeyrek satışları da tepe taklak olmuştu. Alman otomotiv üreticisi BMW'den yapılan bir açıklama ise, sektörün geleceğe bakışının da pek iç açıcı olmadığını gösteriyor.

Şirketten yapılan açıklamada, küresel satışlardaki düşüşe bağlı olarak ve bu trendin önümüzdeki aylarda da devam edeceği öngörüsüyle fabrikalarda kapasite düzenlemesine gidildiği belirtildi.

Ocak-Mart döneminde küresel satışları yüzde 21 oranına gerileyerek 477 bin 111 adede gerileyen Alman marka, salgının ortaya çıkışından bu yana Çin'de yüzde 31, Avrupa'da yüzde 18.3 ve ABD'de yüzde 17.4 kayıp yaşadı.

BMW'den yapılan açıklamada, ABD'deki bayi ağının yüzde 80'inin, ABD'deki bayilerin ise yüzde 70'inin koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kepenk indirdiği kaydedildi.

Analistler Alman otomotiv sektörünün ihracatında 2009 yılından bu yana en düşük seviyenin görülebileceği uyarısında bulunuyor.

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