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        Haberler Magazin Bob Vylan’ın Manchester’daki festivale katılımı iptal edildi - Magazin haberleri

        Bob Vylan’ın Manchester’daki festivale katılımı iptal edildi

        Glastonbury Festivali'nde "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, Manchester'daki Radar Festivali ve Fransız Kave Fest'ten çıkarıldı. Grup, yaşananlara tepki göstererek Filistin halkının acı çektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.07.2025 - 19:58 Güncelleme: 02.07.2025 - 19:58
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        Manchester Festivali'nden çıkarıldılar
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        İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında attığı "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları nedeniyle Manchester'da düzenlenecek festivalden çıkarıldı.

        İngiltere'nin Manchester kentinde 4-6 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Radar Festivali’nden yapılan açıklamada, 4 Temmuz’daki konserinde sahne alması planlanan Bob Vylan grubunun, organizatörlerin kararı doğrultusunda festivalde yer alamayacağı bildirildi.

        Bob Vylan, karara tepki olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Sessizlik bir seçenek değil. Filistin halkı acı çekiyor. Manchester, geri döneceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Ayrıca, grubun 5 Temmuz’da Fransız Kave Fest’te sahne alması bekleniyordu ancak bu konser de iptal edildi. Festival organizatörleri, BBC'ye yaptıkları açıklamada, grubun konserinin iptal edilmesine ilişkin yazılı bir açıklamanın ilerleyen günlerde paylaşılacağını belirtti.

        FESTİVALDE; "İSRAİL ORDUSUNA ÖLÜM" SLOGANLARI ATILMIŞTI

        İngiltere’de düzenlenen dünyaca ünlü Glastonbury Festivali’nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında “Özgür Filistin” ve “İsrail ordusuna ölüm” sloganları atmış, sevenleri de sloganlara eşlik etmişti.

        Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin’e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi 'Palestine Action' adlı gruba sahneden selam göndermişti. Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan’ın performansını sansürlemeden canlı verirken, editöryal kurallar gerekçesiyle Kneecap’in performansını canlı yayınlamamıştı.

        İsrail’in Londra Büyükelçiliği ise X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek; "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmiş ve konserde Yahudilere karşı 'etnik temizlik çağrısı' yapıldığını iddia etmişti.

        ABD Dışişleri Bakanlığı da, konserinde “Özgür Filistin” ve “İsrail ordusuna ölüm” sloganları atan Bob Vylan üyelerinin vizelerini iptal etmişti.

        Bob Vylan ise yaptığı açıklamada, "Seslerini yükselttikleri için hedef alındıklarını” belirterek, “Biz Yahudilerin, Arapların ya da başka bir ırk ya da insan grubunun ölümünden yana değiliz. Biz şiddet yanlısı bir askeri makinenin parçalanmasından yanayız." ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: AP

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