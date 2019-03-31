

CHP'den istifa ederek Demokrat Parti saflarından aday olan eski Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon umduğunu bulamadı.



MİLLET İTTİFAKI ADAYI ÖNDE GİDİYOR

İlçede toplam 2.289 sandıktan 799'u açıldı. Yüzde 33,4'e tekabül eden oylarda şu ana kadar dağılım Yüzde 26,17 ile Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Osman Gürün önde giderken, Cumhur İttifakı'nın AK Partili adayı Mehmet Nil Hıdır yüzde 28,67 ile ikinci sırada.

MEHMET KOCADON UMDUĞUNU BULAMADI

CHP'den istifa ederek Demokrat Parti'den Bodrum Belediye Başkan adayı olan Mehmet Kocadon ise şimdiye kadar oyların ancak yüzde 2,47'sine sahip olabildi. Bodrum'da diğer partilerin oy oranı ise DTP'den Halil Birinci yüzde 1,66, DSP'den Sevgi Küpelioğlu yüzde 0,62...