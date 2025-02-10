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        Haberler Gündem Güncel Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı | Son dakika haberleri

        Bodrum'da kıyı bölgesine "mobil siren sistemi" konuşlandırıldı

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 18:55 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:55
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        Bodrum'da "mobil siren sistemi" kuruldu
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        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD), Ege Denizi'nde devam eden deprem fırtınasının ardından, olası tsunami ve acil durumlarda uyarılarda bulunmak amacıyla Muğla'ya gönderilen mobil siren sistemi Bodrum ilçesine konuşlandırıldı.

        AFAD'da önceki gün gerçekleştirilen "Santorini Adası Sismik Aktivite ve Olası Risk Değerlendirme Toplantısı" kapsamında bölgeye sevk edilen mobil siren sistemi, Turgutreis Mahallesi'nde kıyıya yakın bir noktaya konuşlandırılarak faaliyete geçti.

        Bölgeye farklı illerden AFAD'a bağlı ekipler de geldi.

        Etrafı şeritle çevrilen ve üzerinde dört hoparlörün bulunduğu sistemle, olası tsunami ve acil durumlarda bölge halkına uyarıda bulunulacağı belirtildi.

        Mobil siren sistemi montaj işlemlerinin ardından çalışmaya başladı. Sistem, İzmir'in Seferihisar, Aydın'ın Didim ve Muğla'nın Datça ilçelerinde de kıyıya yakın bölgelere kurulmuştu.

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        #mobil siren sistemi
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