        Bodrum'da kıyı şeridinde temizlik | Son dakika haberleri

        Bodrum'da kıyı şeridindeki atıklar kaldırıldı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde kıyı şeridindeki beton su basmanı ile atıklar kaldırıldı

        Giriş: 09.03.2026 - 18:25
        Bodrum'da kıyı şeridinde temizlik
        Muğla'nın Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından, Kumbahçe Mahallesi Azbakbaşı mevkisindeki işletme tarafından dere yatağına yapılan beton su basmanı iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.

        İlçede son yaşanan fırtına ile denize uçan şemsiye şezlong gibi malzemeler de kıyı ve denizden alınarak temizlendi.

        Habertürk Gündem - 8 Mart 2026 (Ortadoğu'da Büyük Oyun: İsrail'in Planı İran-Arap Savaşı Mı?)

        İran'da şu an neler oluyor? Körfez Ülkeleri İran'ı vurur mu? Beyrut ve Tel Aviv'de neler oluyor? Trump İran'a asker mi gönderiyor? Hamaney'in halefi kim oldu: Savaş nereye gidiyor? Çin İran'a yardım mı ediyor? Ortadoğu'da büyük kırılma mı? Habertürk Gündem'de Kerem Kırçuval sordu; İstanbul Aydın Ün...
