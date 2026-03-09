Bodrum'da kıyı şeridinde temizlik

Bodrum'da kıyı şeridindeki atıklar kaldırıldı
Giriş: 09.03.2026 - 18:25 Güncelleme:
Muğla'nın Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ve Bodrum Belediye Başkanlığı tarafından, Kumbahçe Mahallesi Azbakbaşı mevkisindeki işletme tarafından dere yatağına yapılan beton su basmanı iş makinesi yardımıyla kaldırıldı.
İlçede son yaşanan fırtına ile denize uçan şemsiye şezlong gibi malzemeler de kıyı ve denizden alınarak temizlendi.
