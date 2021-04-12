Bodrum'da ralli sonrası silahlı kavga! 0:00 / 0:00

DHA

Olay, akşam saat 19.30 sıralarında Yakaköy Mahallesinde bulunan özel bir kolejin bahçesinde meydana geldi. "Rally Bodrum" Kupası'nın 1'inci Ayak turunun kupa töreninin ardından oyuncu Mustafa Üstündağ (44) ve beraberindeki 5 kişi, ralli sırasında yaşanan kazayla ilgili komite üyelerini ihmalkarlıkla eleştirdi.

Kupa töreninin yapıldığı alanda Üstündağ ve beraberindeki 5 kişi ile komite üyeleri ve federasyon yetkilileri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine federasyon yetkililerinden 3 kişi darbedilirken, Üstündağ'ın yanındaki H.K. iddiaya göre arbede sırasında tabancayla H.G.'yi sağ dizinden yaraladı.

Kavga ihbarı üzerine törenin yapıldığı alana çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından çevrede inceleme yapan polis ekipleri aralarında Mustafa Üstündağ'ın da olduğu 6 kişiyi gözaltına alırken, olayda kullanılan tabancayı ele geçirdi.

5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA 6 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden, olayda bacağından yaralanan H.G., savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Savcı, diğer 5 şüpheliden Mustafa Üstündağ ile olayda tabanca ile H.G.'yi yaraladığı ileri sürülen H.K.'nin tutuklanmasını talep etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen aralarında Üstündağ'ın da bulunduğu diğer 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÜSTÜNDAĞ: ADALET YERİNİ BULDU

Adliye çıkışında ağabeyi ve arkadaşlarına sarılan Mustafa Üstündağ, "Gördüğünüz gibi serbest bırakıldık. Bir yanlış anlaşılma oldu. Daha sonra bir basın açıklaması yapacağım. Adalet yerini buldu" dedi.

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan (TOSFED) yapılan açıklamada, "Federasyonumuza bağlı tescilli organizatör kulüplerimizden Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından 10-11 Nisan tarihinde Bodrum–Muğla’da düzenlenen Bodrum Rallisi’nin ödül töreninin tamamlanmasının ardından, birkaç kişiden oluşan bir grup, ‘yoldan çıkan bir ekibin üyelerine müdahale edilmediğine’ dair asılsız bir ihmal iddiası üzerine ralli merkezine gelerek organizasyon görevlilerine önce sözlü, sonra da fiili olarak saldırmış, kulüp yöneticilerimizden birisi ile bir güvenlik görevlisini darp etmiş ve aynı grup içinde yer alan bir başka kişiyi silahla hafif yaralamıştır. Yaşanan bu üzücü olay ile ilgili olarak emniyet güçlerimiz hemen olaya müdahale etmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak yasal sürece müdahil olup, sonuna kadar sürecin takipçisi olacağımızı bildirir, olaya ilk andan itibaren gerekli müdahaleyi yapan tüm emniyet kuvveti mensuplarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.