        Bodrum'da su krizi için önemli adım | Son dakika haberleri

        Bodrum'da su krizi için önemli adım

        Bodrum'un susuzluğuna karşı önemli bir adım atılıyor. MUSKİ tarafından hazırlanan ve yaklaşık 3 milyar TL bütçeye sahip "Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini" desalinasyon projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla hayata geçiyor. Habertürk'ten Esra Toptaş yazdı..

        Giriş: 24.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:00
        Bodrum'da su krizi için önemli adım
        Susuzluk en önemli gündemimiz. Birçok şehrimiz kuraklıkla susuzlukla karşı karşıya. Fakat iyi gelişmeler de olmuyor değil. Örneğin Muğla için olumlu bir gelişme yaşandı.

        Özellikle Bodrum ve Milas’ın yıllardır süren susuzluk problemini sona erdirecek bir gelişme.

        MUSKİ tarafından hazırlanan ve yaklaşık 3 milyar TL bütçeye sahip “Ekinanbarı Kaynağından İçme ve Kullanma Suyu Temini” desalinasyon projesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kararıyla hayata geçiyor.

        Projenin uygulanacağı Milas Koru Mahallesi’ndeki 157 bin 312 metrekarelik tarım arazisinin kullanımı, Toprak Koruma Kurulu’nun olumlu görüşü doğrultusunda onaylandı. Reverse osmosis teknolojisiyle deniz suyunu içilebilir hale getirecek tesis sayesinde, Milas’ın Güllük, Boğaziçi, Dörttepe, Kemikler, Kazıklı, Kızılağaç, Gürçamlar, Kıyıkışlacık ve Bozbük mahalleleri ile Bodrum’un tüm yerleşimlerine kesintisiz ve sürdürülebilir içme suyu sağlanacak.

