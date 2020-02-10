AA

Dün Yunanistan'dan gelen Malta bayraklı dev motoryat, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nin Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaştırıldı. 106 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğindeki motoryata, ikmal için tankerlerle akaryakıt getirildi. Yata, 8 tankerle 240 bin litre yakıt ikmali yapıldı. Dream'e 17 bin litre de motor yağı konuldu.

Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen motoryat, geçen yıllarda da birkaç kez yakıt almak için ilçeye gelmişti.

Türkiye tersanelerinde 1997'de üretilen ve yolcu gemisi olarak kullanılan motoryatın, modernize edildikten sonra yeniden denize indirildiği kaydedildi.

Dream ikmalin ardından Atina'ya gitmek üzere hareket etti.