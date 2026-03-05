Canlı
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Bodrum FK: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Bodrum FK ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 5 puanla 4. sırada bitiren Iğdır FK ile 1 puanla 7. sırada tamamlayan Bodrum FK, kupaya veda etti.

        Bodrum FK ile Iğdır FK, yenişemedi!

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. İki 1. Lig ekibinin Bodrum İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.

        Bu sonucun ardından grubu 1 puanla 7. sırada tamamlayan Ege temsilcisi ve 5 puanla 4. sırada bulunan Iğdır FK, kupadan elenen takımlar arasında yer aldı.

