Bodrum FK: 0 - Iğdır FK: 0 | MAÇ SONUCU
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Bodrum FK ile Iğdır FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte grubu 5 puanla 4. sırada bitiren Iğdır FK ile 1 puanla 7. sırada tamamlayan Bodrum FK, kupaya veda etti.
Giriş: 05.03.2026 - 22:37 Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son maçında Bodrum FK ile Iğdır FK karşı karşıya geldi. İki 1. Lig ekibinin Bodrum İlçe Stadı'nda kozlarını paylaştığı müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi.
Bu sonucun ardından grubu 1 puanla 7. sırada tamamlayan Ege temsilcisi ve 5 puanla 4. sırada bulunan Iğdır FK, kupadan elenen takımlar arasında yer aldı.
