Bodrum FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU
1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda Bodrum FK ile Çorum FK kozlarını paylaştı.
Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken ev sahibi ekip, Taulant Seferi'nin 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında attığı golle perdeyi açan Ali Aytemur, Bodrum FK'yi mücadelede öne geçirdi.
Üstünlüğünü maçın kalan anlarında da sürdüren Bodrum FK, eşleşmenin ilk maçında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.
Tur atlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Konya'daki finalde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.
21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayan Çorum FK, ligde normal sezonu 4. sırada tamamlamıştı. Play-off ilk turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Uğur Uçar'ın takımı, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2. tura yükselmişti.
Ligde oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Bodrum FK, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Pendikspor ile eşleşmiş ve rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek turlamıştı.