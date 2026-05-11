Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Bodrum FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        Bodrum FK: 1 - Çorum FK: 0 | MAÇ SONUCU

        1. Lig play-off ikinci tur ilk maçında Bodrum FK, sahasında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti. Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 22:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum FK, evinde avantajı kaptı!

        Trendyol 1. Lig yükselme play-off 2. turunda Bodrum FK ile Çorum FK kozlarını paylaştı.

        Bodrum İlçe Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısında fileler havalanmazken ev sahibi ekip, Taulant Seferi'nin 22. dakikada kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı.

        Karşılaşmanın 65. dakikasında attığı golle perdeyi açan Ali Aytemur, Bodrum FK'yi mücadelede öne geçirdi.

        Üstünlüğünü maçın kalan anlarında da sürdüren Bodrum FK, eşleşmenin ilk maçında Çorum FK'yi 1-0 mağlup etti.

        Çift maçlı eliminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

        Tur atlayan takım, 24 Mayıs Pazar günü Konya'daki finalde normal sezonu 3. sırada tamamlayan Esenler Erokspor ile Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek.

        21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayan Çorum FK, ligde normal sezonu 4. sırada tamamlamıştı. Play-off ilk turunda Ankara Keçiörengücü ile karşılaşan Uğur Uçar'ın takımı, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2. tura yükselmişti.

        Ligde oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Bodrum FK, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Pendikspor ile eşleşmiş ve rakibini sahasında 2-0 mağlup ederek turlamıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Murat Aksoy İle İyi Yaşam - 10 Mayıs 2026 (Tiroid Hastalığı Ve Eklem Kireçlenmesi: Gerçekler)

        İyi Yaşam'da bu hafta tiroid hastalığı ve eklem hastalığını etkileyen kireçlenme konusu ele alınıyor. Dr. Murat Aksoy ile İyi Yaşam'a bu hafta Prof. Dr. İsmail Cem Sormaz ve Prof. Dr. Mehmet Aşık yanıtladı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Ateşkes en zayıf anında"
        "Ateşkes en zayıf anında"
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        Sağlık Bakanlığı: 3 vatandaşımız ambulans uçak ile ülkemize getirildi
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        "Tüm seçeneklere hazırız"
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Son 66 yılın en yüksek yağışı!
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 11 Mayıs 2026'nın haberleri
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Ehliyetsiz sürücü işçiyi ezdi
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Muhittin Böcek ile oğlu Gökhan Böcek'in ifadeleri
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Dipten alıp zirveye taşıdılar!
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Starmer istifa etmeyeceğini yineledi
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve sözleşme açıklaması!
        SGK uyardı!
        SGK uyardı!
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        4 ilde yaşandı! 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Bengü'nün gözyaşları
        Bengü'nün gözyaşları
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Beşiktaş'ta kritik toplantı!
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"
        "Sağlık Bakanlığı ile iletişim halindeyim"