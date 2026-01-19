Bodrum FK: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. 45+1'de Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Böke'nin golleriyle 1-0'dan geri dönerek deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Sivasspor, puanını 28'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 90+3. dakikada Arlind Ajeti'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bodrum FK ise haftayı 33 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.
Kırmızı Beyazlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+1'de Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Turaç Böke atarken, ev sahibinin tek golünü ise 45. dakikada Taulant Seferi kaydetti.
Bodrum FK'de top koşturan Arlind Ajeti, 90+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, deplasmanda 5 maç sonra kazandı ve puanını 28'e çıkardı. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Bodrum FK ise 33 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Sakaryaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Amed SK'yı ağırlayacak.