Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sipay Bodrum FK Bodrum FK: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Bodrum FK: 1 - Sivasspor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Sivasspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 2-1 mağlup etti. 45+1'de Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Böke'nin golleriyle 1-0'dan geri dönerek deplasmandaki 5 maçlık galibiyet hasretini bitiren Sivasspor, puanını 28'e yükseltti. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan ve 90+3. dakikada Arlind Ajeti'nin gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Bodrum FK ise haftayı 33 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 22:18 Güncelleme: 19.01.2026 - 22:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, deplasmandaki hasreti bitirdi!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bodrum FK ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip oldu.

        Kırmızı Beyazlılar'a 1-0 gerideyken galibiyeti getiren golleri 45+1'de Uğur Çiftçi ve 66. dakikada Bekir Turaç Böke atarken, ev sahibinin tek golünü ise 45. dakikada Taulant Seferi kaydetti.

        Bodrum FK'de top koşturan Arlind Ajeti, 90+3. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.

        Bu sonuçla birlikte Sivasspor, deplasmanda 5 maç sonra kazandı ve puanını 28'e çıkardı. Ligde galibiyet hasreti 6 maça çıkan Bodrum FK ise 33 puanda kaldı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Yeşil Beyazlılar, Sakaryaspor'a konuk olacak. Kırmızı Beyazlılar, Amed SK'yı ağırlayacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?

        ABD Başkanı Trump, dört yıl aranın ardından döndüğü Beyaz Saray'daki ilk yılında birçok şeyi değiştirdi. Duvarlar ve tavanın yanı sıra kapı ve pencere çerçevelerini altın detaylarla süsledi, eski başkanları onurlandıran portreler için bir koridor hazırladı; Joe Biden için ise otomatik kalem görüntüsü yerleştirildi  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        19 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        İsias Otel davasında 3 sanığa 10 yıl hapis
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?