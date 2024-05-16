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        Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0 MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Bodrum FK, Boluspor'u 2 golle mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 19:12 Güncelleme: 16.05.2024 - 19:19
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        Bodrum FK 2 golle turladı
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        Bodrum FK ile Boluspor, Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında kozlarını paylaştı.

        80. dakikada Celal Dumanlı ve 90. dakikada Osman Haqi'nin attığı gollerle Bodrum FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.

        Maçın uzatma bölümünde Bodrumspor'da Omar Imeri, Boluspor'da ise İshak Karaoğul kırmızı kart gördü.

        Stat: Bodrum İlçe

        Hakemler: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

        Bodrum FK: Diogo Sousa, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar, Ali Aytemur, Cenk Şen, Burak Çoban (Dk. 89 Pedro Brazao), Ahmet Aslan, Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 90+3 Haqi Osman), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 64 Celal Dumanlı)

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Posmac, Oğuz Kağan Güçtekin, Jefferson, Berk Yıldız, Gigic, Oulare (Dk. 87 Camara), Onur Ulaş, Vusal Iskandarlı (Dk. 71 Hakan Bilgiç), Avramovski, Batuhan İşçiler (Dk. 87 Tunahan Çiçek)

        Goller: Dk. 80 Celal Dumanlı, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

        Kırmızı kartlar: Dk. 90+8 Omar Imeri (Yedek kulübesinde) (Bodrum FK), Dk. 90+9 İshak Karaoğul (Yedek kulübesinde) (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 3 Oulare, Dk. 36 Gigic (Boluspor), Dk. 70 Kenan Özer, Dk. 77 Ali Aytemur, Dk. 90+7 Haqi Osman (Bodrum FK)

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