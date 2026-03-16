Bodrum FK: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 31. hafta karşılaşmasında Sipay Bodrum FK ile Boluspor kozlarını paylaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Giriş: 16.03.2026 - 22:34 Güncelleme:
Stat: Bodrum İlçe
Hakemler: Fatih Tokail, Muhammet Ali Doğan, Güner Mumcu Taştan
Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Ajeti, Mert Yılmaz (Dk. 55 Berşan Yavuzay), Ali Aytemur, Cenk Şen (Dk. 89 Furkan Apaydın), Mustafa Erdilman (Dk. 83 Omar Imeri), Brazao (Dk. 89 Alper Potuk), Yusuf Sertkaya (Dk. 55 Ege Bilsel), Ahmet Aslan, Ali Habeşoğlu, Seferi
Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Lima, Kouagba, Onur Öztonga, Abdurrahman Üresin, Barış Alıcı, Liço, Doğan Can Davas, Mustafa Alptekin Çaylı, Arda Usluoğlu, Rasheed (Dk. 46 Harun Alpsoy)
Goller: Dk. 3 Brazao, Dk. 44 Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Sertkaya, Dk. 90+3 Omar Imeri (Sipay Bodrum FK)
