        Bodrum merkezli dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

        Bodrum merkezli dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

        Bodrum merkezli 3 ilde, 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edilen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 03:43 Güncelleme:
        3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir suç örgütünün mağdurları belediye encümeni olarak tanıttıkları kişilerle bir araya getirerek kamu arazisi devri vaat ettiği, evlilik ve iş ortaklığı sözleriyle dolandırdığı ve tehdit ettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, mağdurlara ait Bodrum ve İzmir'deki lüks konutlar, ziynet eşyaları ve banka hesaplarındaki paralar olmak üzere toplam 105 milyon 700 bin TL değerindeki mal varlığını hileli yöntemlerle üzerlerine geçirdikleri tespit edildi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Muğla’nın Bodrum ilçesi merkezli Adana ve Şanlıurfa'da belirlenen adreslere 12 Mayıs günü eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda suç örgütü lideri H.İ.S. ile şebeke üyeleri L.S., M.G., Ş.Ö., R.T., M.Y., K.Ö., V.O., S.B.Ç., H.İ. ve M.S. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.E.'nin yakalanması için çalışma başlatılırken, diğer şüpheli B.K.'nin ise başka bir suçtan cezaevinde tutuklu bulunduğu belirlendi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.T., H.İ.S., L.S., Ş.Ö., M.G., H.İ. ve K.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.Y., V.O. ve S.B.Ç. hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

