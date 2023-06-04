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Bodrumspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN

Bodrumspor - Eyüpspor maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Bodrumspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Eyüpspor'u konuk ediyor. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

Bodrumspor - Eyüpspor | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / AA

Spor Toto 1. Lig play-off 2. turunda Bodrumspor, 1-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Eyüpspor'u konuk ediyor. Turu geçen ekip, ligi 3. sırada tamamlayarak direkt play-off finaline çıkan Pendikspor'un rakibi olacak.

SAAT: 16.00
HAKEM: Ali Şansalan
STAT: Bodrum İlçe
YAYIN: TRT Spor, beIN SPORTS 2

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BODRUMSPOR: Sousa, Üzeyir, Süleyman, Ali, Eren, Musa Mohammed, Gökdeniz, Erkan, Samet, Kenan, Celal
YEDEKLER: Bahri, Burak, Hakan, Yekta, Hakan, Imeri, Apti Mert, Umar Aminu, İsmail, Orgill
TEKNİK DİREKTÖR: İsmet Taşdemir

EYÜPSPOR: Harun, Murat, Uğur, Alpaslan, Ömer, Sinan, Melih, İbrahim, Dibba, Babel, Mustafa
YEDEKLER: Cengiz Alp, Taşkın, Engin Can, Recep Niyaz, Halil Akbunar, Bekir, Cenk Ahmet, Umut, Del Valle
TEKNİK DİREKTÖR: Arda Turan

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final mücadelesinde Bodrumspor, 31 Mayıs'taki ilk maçta deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 mağlup olmuştu.

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