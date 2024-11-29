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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Sipay Bodrum FK Bodrumspor, Samsunspor deplasmanında - Sipay Bodrum FK Haberleri

        Bodrumspor, Samsunspor deplasmanında

        Süper Lig'de Bodrum Futbol Kulübü 30 Kasım Cumartesi (yarın) deplasmanda Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 16:17 Güncelleme: 29.11.2024 - 16:17
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        Bodrumspor, Samsunspor deplasmanında
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        Süper Lig'de geçen hafta evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olup 11 puanla düşme hattından kurtulamayan Bodrum Futbol Kulübü yarın deplasmanda sezonun flaş takımlarından Samsunspor'la karşı karşıya gelecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Ozan Ergün'ün yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Konuk Bodrum FK'da Galatasaray müsabakasında kırmızı kart gören sol bek Ege Bilsel ve sarı kart cezalısı durumuna düşen orta saha Samet Yalçın, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.

        Yine Galatasaray karşılaşmasından sakatlık geçiren kaleci Gökhan Akkan da büyük ihtimalle Samsun'da görev yapamayacak. Son 6 haftadır galibiyete hasret kalan Bodrum FK'nın başında çıktığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Teknik Direktör Volkan Demirel çok zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini belirterek, "Galatasaray'a yenilsek de gösterdiğimiz mücadele bizi çok mutlu etti. Aynı performansı Samsun'da da ortaya koyup bu kez sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.

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