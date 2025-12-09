Habertürk
        Boeing, Türkiye'deki 80. yılını kutladı - İş-Yaşam Haberleri

        Boeing, Türkiye'deki 80. yılını kutladı

        Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, Türkiye'nin Boeing için bir pazardan çok daha fazlası olduğunu dile getirerek, "Türkiye stratejik bir ortak, çok güçlü bir yetenek kaynağı ve havacılık vizyonuyla her gün bize ilham veren bir ülke." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı
        09.12.2025 - 20:32
        Boeing, Türkiye'deki 80. yılını kutladı
        Boeing'den yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk Hava Yolları'nın 1945 yılında ilk DC-3/C-47 uçağını filosuna katmasıyla Türkiye'de 80'inci yılını, işbirliği, inovasyon ve Türk havacılığına uzun vadeli taahhüdünün önemli bir dönüm noktası olarak İstanbul'da düzenlediği etkinlikle kutladı.

        Boeing, Türkiye’nin havacılık tedarik zincirine yaptığı yatırımlarla iş hacmini artırırken, ihracat ve istihdam artışına katkıda bulundu ve Türkiye'nin küresel havacılık değer zincirlerinde yükselişini destekledi.

        Ankara ve İstanbul'daki ofisleri ve son teknolojiye sahip mühendislik ve teknoloji merkeziyle faaliyetlerini sürdüren Boeing, her geçen gün Türkiye'deki varlığını büyütmeye devam ediyor.

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Boeing Global Başkanı Brendan Nelson, "Türkiye, Boeing için bir pazardan çok daha fazlası; stratejik bir ortak, çok güçlü bir yetenek kaynağı ve havacılık vizyonuyla her gün bize ilham veren bir ülke. Türk mühendisleri, Türk imalat sanayii ve araştırma kurumları, dünyanın en ileri teknolojiye sahip programlarında etkin ve stratejik roller üstleniyor." ifadelerini kullandı.

        Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinde hizmet veren 350'den fazla Boeing uçağı, Boeing’in Türkiye ile ortaklığının boyutunu da gösterirken, Boeing'in Türk hava yolu şirketleri ile işbirliği, 737, 777 ve 787 aileleri gibi amiral gemisi uçakları kapsıyor.

        Söz konusu modeller ise Türk Hava Yolları, SunExpress, Corendon Airlines ve Pegasus Airlines tarafından işletilen filoların omurgasını oluşturuyor.

        Ticari havacılığın ötesinde Boeing, E-7T Barış Kartalı'ndan CH-47F Chinook'a kadar gelişmiş ve kendini kanıtlamış platformlarla Türk Silahlı Kuvvetlerine de envanter sağlıyor.

        Boeing ayrıca Türk üniversiteleri, araştırma kurumları ve sektör kuruluşlarıyla yaptığı ortaklıklar aracılığıyla, ülkedeki yetenek ve kabiliyet gelişimine yatırım yapmaya devam ederken, Boeing-Türkiye Milli Havacılık Planı (NAI), Boeing'in yerel kabiliyeti ve rekabetçiliği desteklemekte kararlılığını sürdürüyor.

        Boeing’in Türk Havayolları ve İstanbul Teknik Üniversitesi ile ortak geliştirdiği Türkiye Sürdürülebilir Havacılık Platformu ise şirketin Türkiye’nin sürdürülebilirlik hedeflerini destekleme ve yenilikçi havacılık teknolojilerini geliştirme taahhüdünün bir yansıması olarak öne çıkıyor.

        Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, Boeing'in 80 yıl boyunca Türkiye’nin havacılık ekosisteminin önemli bir oyuncusu olduğuna dikkati çekti.

        Sargın, hem Boeing uçaklarında Türkiye’nin katkısını artırmanın, hem de Türkiye’de Boeing’i büyütmenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bugüne dek ülke genelinde eğitim ve öğretim programlarına 6 milyon doların üzerinde katkı sağladık. Newton Gezici Bilim Atölyesi ve Newton Uçuş Akademisi gibi girişimlerle, havacılık ve STEM alanlarında gelecek kuşaklara ilham veriyoruz." ifadelerini kullandı.

