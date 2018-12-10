Boğaz ağrısı birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen, katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur.
İHA'nın haberine göre; enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklarda görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıkları da boğaz ağrısına sebep olabilir.
Bademcik iltihabı bakteri kaynaklı boğaz ağrılarına yol açtığı gibi sık görülmeyen difteri ve boğmaca gibi bakteri türleri de sebepler arasında sayılabilir. Her bir sebebe karşı farklı çözüm yollarına başvurmak gerekir. Bilindiği üzere virüs hastalıklarına antibiyotik faydalı olmamaktadır.
Boğaz ağrısı nasıl geçer? Boğaz ağrısına ne iyi gelir?
KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener, boğaz ağrısından korunmanın yollarını anlattı. Op. Dr. Güvener, "Virüs enfeksiyonlarının spesifik bir tedavisi yoktur ve antibiyotiklerden etkilenmezler.
Bu durumda tedavi semptomların giderilmesine yöneliktir. Dinlenme, bol sıvı alımı, ağrı kesiciler; burun tıkanıklığı, geniz akıntısı gibi ek bulgular varsa buna yönelik tedaviler kullanılabilir. Virüs kökenli enfeksiyonların olağan seyrinde, bağışıklık sisteminin etkisiyle bulgularda hafifleme ve yaklaşık bir haftalık sürede tam düzelme beklenir.
Bakteriyel boğaz enfeksiyonları daha nadir görülmelerine rağmen daha ağır seyreden, özellikle çocuklarda komplikasyon oluşturabilecek durumlardır. Bu durumda yine destekleyici tedavinin yanı sıra uygun antibiyotikler de tedavide yer almalıdır" dedi.
Boğazım ağrıyor ne yapmalıyım?
KBB Uzmanı Op. Dr. Gökhan Güvener sözlerine şöyle devam etti: “Bakteri ve virüs kökenli enfeksiyonları ayırmada kesin kriterler olmamakla birlikte, antibiyotik kullanımına karar verirken bu ayrımı yapabilmek önemlidir. Bakteriyel enfeksiyonlarda boğaz ağrısı ve yutma güçlüğü çok daha şiddetli ve uzun sürelidir.
Genel durum daha belirgin olarak bozulmuştur, ateş genellikle 38.3 derecenin üzerinde ve dirençlidir. Boğazdaki muayene bulguları daha belirgindir. Eğer bademcikler tutulduysa şişmenin yanı sıra üzerlerinde beyaz iltihabi döküntüler görülebilir. Boyun lenf bezlerinde ağrılı büyümeler görülebilir.
Bakteriyel boğaz ağrılarında; hapşırık, öksürük, burun akıntısı gibi diğer bulgular daha siliktir veya hiç yoktur. Doktorun uygulayacağı çeşitli kan tetkikleri, hızlı streptokok testi ve boğaz kültürü gibi testler de antibiyotik kararı vermede yardımcı olur.
Boğaz ağrısının daha nadir görülmekle birlikte enfeksiyon dışı sebepleri de olabilir. Alerjiler, sağlıklı burun solunumu olmaması ve ağızdan nefes almaya bağlı boğaz kuruluğu, kirli havaya ve sigaraya maruz kalmanın yol açtığı kronik tahriş, aşırı bağırma ve sesin kötü kullanımına bağlı gırtlak ve adale ağrıları, reflüye bağlı ağrılar ve bazı tümörler bu sebepler arasında sayılabilir.
Genel olarak bir-iki haftadan uzun süren boğaz ağrılarında, olası diğer sebeplerin saptanması için doktor muayenesi önerilmektedir.”
Boğaz ağrısı çeken kişi bol bol sıvı tüketmelidir. Sigara, kirli hava gibi boğazı tahriş edebilecek yerlerden uzak durulması gerekmektedir. Tozlu ev ortamından hem alerji yönünden hem de hastalığı direkt etkileme yönünden zararlıdır.
Tüketilen içeceğin çok sıcak ya da çok soğuk olmaması gerekmektedir. Boğazı rahatlatmak için evde kullanılacak gargara, pastil ve doğal bitki çayları da işe yaramaktadır. Yutulması kolay olan yiyeceklerin tüketilmesi gerekmektedir. Gece yatılacak ortamın çok kuru olmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir.
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