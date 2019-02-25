Efsane sanatçı Freddy Mercury'nin hayatını konu alan Bohemian Rhapsody, 91. Oscar ödül töreninde toplamda 4 dalda oscar alarak yılın rekortmen filmi oldu. Peki, Bohemian Rhapsody filmi konusu nedir? Bohemian Rhapsody filmi oyuncuları kimler? İşte, filmin detayları...

BOHEMİAN RHAPSODY FİLMİ KONUSU

Bohemian Rhapsody, Queen grubuna, müziklerine, klişelere meydan okuyan ve kuralları yıkarak dünyanın en sevilen sanatçılarından biri haline gelen ikonik solistlerine bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Film, simgeleşmiş şarkıları ve devrimci sesiyle grubun meteorik yükselişine, Mercury'nin yaşam tarzının kontrolden çıkması ile çıkan iç çatışmaya ve yaşamını tehdit eden hastalığına rağmen Mercury'nin rock müzik tarihinin en büyük performanslarından birinde gruba liderlik ettiği Live Aid konserinin arifesinde muzaffer birleşme sürecine yayılıyor.

Bu süreçte de, her zaman bir aile gibi olan ve günümüzde dışlanmışlara, hayalperestlere ve müzikseverlere ilham vermeye devam eden bir grubun mirasını süslüyor.

BOHEMİAN RHAPSODY OYUNCULARI

Rami Malek'in Freddie Mercury olarak harika bir oyunculuk sergilediği filmin oyuncu kadrosunda Lucy Boynton, Ben Hardy, Gwilym Lee, Mike Myers, Joseph Mazzello Aaron McCusker ve Game of Thrones dizisiyle tanıdığımız Aidan Gillen gibi isimler yer alıyor.