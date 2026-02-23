BOJ eski yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai: BOJ martta faiz artırabilir

Japonya Merkez Bankası’nın (BOJ) eski yönetim kurulu üyesi Makoto Sakurai, yenin ABD–Japonya zirvesi öncesinde yeniden değer kaybetmesi halinde mart ayında faiz artırabileceği bildirildi.

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin, 18-19 Mart tarihlerindeki BOJ toplantısına denk gelecek şekilde ABD Başkanı Donald Trump ile Washington’da bir araya gelmesi bekleniyor. Sakurai, Washington’ın geçen ay yeni desteklemek amacıyla kur kontrolleri gerçekleştirmesinin, ABD’nin dolar karşısında daha güçlü bir yen tercih ettiğine işaret ettiğini söyledi.

"ZAYIF YENE KARŞI EN ETKİLİ YÖNTEM BOJ’UN FAİZ ARTIRMASIDIR"

Sakurai, “Kur müdahalesi yen satış baskısına karşı yalnızca geçici bir çözüm sunar. Zayıf yene karşı en etkili yöntem BOJ’un faiz artırmasıdır” dedi.

Yenin yeniden değer kaybetmesi halinde ithalat maliyetlerinin artarak enflasyonu yukarı çekebileceğini belirten Sakurai, bunun hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarının yarattığı aşağı yönlü etkiyi dengeleyebileceğini vurguladı.