Bollywood'un ritmi 'Taj Express'le İstanbul'a geliyor

        Shruti ve Vaibhavi Merchant imzasını taşıyan, Bollywood'un ritmini, enerjisini ve büyüleyici sahne estetiğini sahneye taşıyan 'Taj Express' 6-7 Mart'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2026 - 13:01
        Mumbai’nin Film City stüdyolarından doğan, dünya çapında kapalı gişe turneleriyle ses getiren Taj Express, 6-7 Mart tarihleri arasında Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’ne geliyor. Shruti Merchant’ın yönetmenliğini, Vaibhavi Merchant’ın koreografisini üstlendiği yapım, Bollywood’un en sevilen filmlerinde yer alan gerçek dansçıları, yüksek enerjili koreografileri, göz alıcı kostümleri ve Hint sinema endüstrisinin başarılı tasarımcıları tarafından hazırlanan çarpıcı video projeksiyonlarıyla İstanbul’da adeta bir Bollywood fırtınası estirmeye hazırlanıyor.

        Hindistan’ın en yetkin müzisyenlerinin sahnede canlı performans sergilediği bu büyük prodüksiyon, modern sahnelemesi ve özgün hikâye anlatımıyla Bollywood müzikallerine bambaşka bir yorum getiriyor.

        Taj Express, Hindistan’ın en üretken film endüstrisinin ardındaki büyüyü, genç besteci Shankar’ın hayallerini, ilham aldıklarıyla yaşadığı çatışmaları ve yaratım sürecinin tüm heyecanını sahneye taşıyor. A.R. Rahman’ın başarılarından ilham alan Shankar’ın bir Bollywood filminin müziklerini besteleme süreci üzerinden ilerleyen hikâye, izleyiciyi hem bir film setinin hem bir müzik stüdyosunun kalbine davet ediyor.

        Renkleri, ritimleri, sokaklarından festivallerine uzanan kültürel zenginliği ve olağanüstü dansçılarıyla Taj Express, Bollywood’un kalbini İstanbul’a taşıyan, yüksek tempolu, büyüleyici ve tamamen sürükleyici bir sahne deneyimiyle sanatseverlerle bulaşacak. Gösterinin biletleri Passo’da satışa çıktı.

        #Zorlu PSM
        #Taj Express
