İtalya Serie A'nın 4. haftasında Roma, Bologna'ya konuk oldu.
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin 49. dakikasında Kolarov, konuk ekibi öne geçirdi: 0-1.
Ev sahibi bu gole 6 dakika sonra Sansone'nin penaltıdan attığı golle yanıt verdi: 1-1.
85. dakikada Mancini'nin ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Roma'da uzatma dakikalarında sahneye çıkan Edin Dzeko galibiyeti getirdi: 1-2.
İtalya'da günün diğer sonuçları şöyle:
Sassuolo - SPAL: 3-0
Sampdoria - Torino: 1-0
Lecce - Napoli: 1-4
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