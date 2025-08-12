Bolşoy Tiyatrosu dünyaca ünlü iki bale ile ilk kez İstanbul'da

Dünyanın en saygın bale topluluklarından biri olan, Rusya’nın efsanevi Bolşoy Tiyatrosu, tarihinde ilk kez İstanbul’da sahne alıyor. 26–30 Eylül 2025 tarihlerinde Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek bu özel turne kapsamında, iki klasik başyapıt izleyiciyle buluşacak: Romeo ve Juliet ile Kuğu Gölü.

Her iki baleye de Anton Grişanin yönetimindeki Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası eşlik edecek. Turne, Art Seasons yapım şirketi tarafından düzenleniyor ve Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin bir parçası olarak hayata geçiyor.

Bolşoy’un baş dansçıları tarafından sahnelenecek bu zamansız eserler, kuşaklar boyu izleyicilerin gönlünde taht kurmuş durumda. İlk kez 1940’ta sahnelenen Romeo ve Juliet, Sergey Prokofyev’in müziği ve Verona kronikleri, Orta Çağ aşk hikâyeleri ve tarihsel dans geleneklerinden ilham alan Leonid Lavrovski’nin koreografisiyle hayat buluyor.

Programın ikinci balesi Kuğu Gölü, Rus bale repertuvarının âdeta simgesi. İlk kez 1877’de sahnelenen bu eser, Pyotr Çaykovski’nin Bolşoy Tiyatrosu için bestelediği ilk bale olma özelliğini taşıyor. Efsanevi müziği, ünlü “Küçük Kuğular Dansı” ve Kara Kuğu Odile’in nefes kesen 32 fouetté dönüşüyle Kuğu Gölü, dünyanın en çok sevilen baleleri arasında.

Bolşoy'un baş balerini ve Rusya'nın en tanınmış dansçılarından Svetlana Zakharova, 26 Eylül'deki Romeo ve Juliet temsillerinde Juliet rolünde sahne alacak. Turneye katılacak diğer baş dansçılar arasında Artemy Belyakov, Egor Gerashchenko, Elizaveta Kokoreva, Alyona Kovalyova, Denis Savin ve Yulia Stepanova yer alıyor. (Kadro değişebilir.) Yaklaşık 350 kişilik dansçı, müzisyen ve teknik ekip İstanbul'a gelecek. Bu özel turne için Bolşoy'un tarihi sahnesinden orijinal dekorlar ve kostümler de getirilecek; böylece eserler tüm görkemiyle izleyici karşısına çıkacak. Sadece dört özel gösteri planlandı; biletler satışa çıktı. Rusya'nın en eski müzik topluluğu olan Bolşoy Tiyatrosu Orkestrası, dünyanın önde gelen senfoni orkestralarından biri olarak tanınıyor. Orkestranın üyeleri arasında uluslararası yarışmalarda ödül kazanmış, Rusya Halk Sanatçısı ve Onur Sanatçısı ünvanına sahip isimler bulunuyor. Günümüzde Bolşoy Tiyatrosu'nun başında, dünyaca ünlü orkestra şefi Valery Gergiev bulunuyor. Gergiev aynı zamanda Mariinski Tiyatrosu'nun Sanat ve Genel Direktörlüğünü de yürütüyor.