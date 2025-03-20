Bolu'da 2 köye şap karantinası

Bolu'nun Mudurnu ilçesine bağlı Mangırlar ve Pelitözü köyleri, 7 Mart tarihinde şap hastalığı nedeniyle karantinaya alındı. Mudurnu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri bölgede tedbir alırken, köylere hayvan giriş ve çıkışı geçici olarak kısıtlandı.

Öte yandan karantinaya alınan 2 köyün yakınındaki 10 kilometre çapındaki köyler içinde hayvan giriş çıkışı yasalandı.

Alpagut, Beyderesi, Bulanık, Çepni, Dedeler, Delice, Dereçetinören, Feruz, Göllüören, Göncek, Hacıhalimler, Karataş, Keçikıran, Mangırlar, Örencik, Yıldırımbeyazıt, Pelitözü, Samat, Sarıyer, Sürmeli, Yaylabeli ve Yazılar köyü olmak üzere toplamda 22 köyde şap hastalığı tedbiri uygulanıyor.

Tedbir kurallarına uymayan köylerde ise tespit halinde vatandaşlara cezai işlem uygulanacak.