Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da bir kişi kaçırdığı çocuğu bağladıktan sonra fidye istedi - En Son Haberler
ABONE OL

Bolu'da bir kişi kaçırdığı çocuğu bağladıktan sonra fidye istedi

Bolu'da sıcak saatler. Kayseri'den geldiği öğrenilen ve sokakta kalan O.Ö., köpeği ile oynayan çocuğu kaçırarak bir iş merkezinin çatısına çıkardı. Burada çocuğun ağzını ve ellerini bağlayan O.Ö., daha sonra aileden fidye istemeye giderken kalabalığı görünce paniğe kapıldı. Olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalanan şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü

Bolu'da bir kişi kaçırdığı çocuğu bağladıktan sonra fidye istedi - En Son Haberler
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Bolu'da fidye istemek için 8 yaşındaki Ö.B.Ö.´yi kaçırıp bir iş merkezinin çatısında elleri, ayakları ve ağzını bağlayan O.Ö., aileyle görüşmek için oturdukları villaya giderken, kalabalığı görünce paniğe kapıldı. Koşarak kaçmaya çalışan O.Ö. yakalanırken, kaçırılan çocuk ise çatıda bulundu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi´nde meydana geldi. Kayseri'den geldiği öğrenilen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğu gördü. Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö. yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi. Çocuk eve girdiği an O.Ö. bahçede bulunan `Golden´ cinsi köpeği dışarı çıkarıp sakladı. O.Ö. daha sonra bahçede köpeğini bulamayan çocuğa köpeğinin yerini bildiğini söyledi. O.Ö. köpeğinin yanına götürme vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi´nde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürdü.

ELLERİNİ, AĞZINI VE AYAKLARINI BAĞLADI

Burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek üzere çocuğu kaçırdığı eve gitti. Çocuğunu evde bulamayan annenin yardım çığlıkları sebebiyle evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö. panik içerisinde koşarak kaçmaya başladı.

15 DAKİKA TAKİBİN ARDINDAN YAKALANDI

Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis, şüphe üzerine O.Ö.´yü takip etmeye başladı. O.Ö. yaklaşık 15 dakika sonra Kılıçarslan Mahallesi´nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekipleri sayesinde kurtulan O.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

ÇOCUK ÇATIDA BULUNDU

Emniyette ifadesi alınan O.Ö., çocuğu fidye için kaçırdığını ve asayiş şube müdürlüğüne yakın olan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti. Aile ve polis ekipleri iş merkezinin çatısına gittiklerinde çocuğu ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. O.Ö.´nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bursa'da bariyerlere çarpan motosikletteki kişi yaşamını yitirdi
GÜNDEM Motosiklet bariyerlere çarptı! 1 ölü, 1 yaralı
2023 Hac kura tarihleri | Hac başvurusu nasıl yapılır, hac kuraları ne zaman çekilecek?
GÜNDEM 2023 Hac kura tarihleri
Yan yoldan hızla gelen otomobil bariyerleri aşıp iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
GÜNDEM Otomobil iki araca çarptı: 1 polis şehit, 5 yaralı
Balyok davasında karar 24 Mart'ta açıklanacak
GÜNDEM Balyoz kararının tarihi belli oldu
Sözleşmeli personele kadro yasalaştı! Sözleşmeli kadro Resmi Gazete'de yayınladı mı, sözleşmeliye kadro şartları neler?
GÜNDEM Sözleşmeliye kadro yasalaştı!
Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
GÜNDEM Aydın açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ehliyet affı açıklaması! 2023 Ehliyet affı olacak mı, trafik cezaları silinecek mi?
GÜNDEM Ehliyet affı bekleyenlere müjde!
Bursa'da sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı - Gündem Haberleri
GÜNDEM Sokak köpeğini öldüren kişi, bu kez tutuklandı
Anne, tartıştığı oğlunu silahla vurdu
GÜNDEM Anne, tartıştığı oğlunu silahla vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e sert tepki: NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz
GÜNDEM İsveç'e sert tepki: Destek göremeyeceksiniz

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.