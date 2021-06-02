Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Bolu'da bulunan yavru karaca 'Sevimli' emin ellerde

Bolu'da bir vatandaş tarafından bulunan yavru karacaya Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde şefkatle bakılıyor

Bolu'da bulunan yavru karaca 'Sevimli' emin ellerde
AA

Bulunduktan sonra Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğüne teslim edilen yavru karaca, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezine getirildi.

AA'nın haberine göre koruma altına alınan karacanın bakımını üstlenen yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, hayvanı özenle besliyor.

Emiroğlu, annesinin yokluğunu hissettirmemeye çalıştığı yavruya Sevimli ismini verdi.

"BİRKAÇ GÜNDE BİZE ALIŞTI"

Buğra Emiroğlu, bir haftalık yavrunun annesinin onu terk ettiğini ya da avcılar tarafından vurulduğunu düşündüklerini, belirterek, "2 aylık olana kadar sütle beslenecek. Kendini koruyabilecek güce sahip olduğunda ise doğal ortamına geri bırakılacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinin, çevre illerdeki yaralı yaban hayvanlarının iyileştirilmesi ve bakımı için kurulduğunu anlatan Emiroğlu, "Burada elimizden geldiğince hayvanlarımıza iyi bakıyoruz ama doğal yaşamda kalmaları çok daha önemli. Biberonla yavru karacamızı beslemeye çalışıyoruz. Birkaç günde bize alıştı" değerlendirmesinde bulundu.

Emiroğlu, doğal ortamdaki birçok canlının yavrulama dönemi olduğuna işaret ederek, bulunan yavruların emin ellere teslim edilmesinin önemine değindi.

Yaban hayvanlarının hassas olduğuna dikkati çeken Emiroğlu, kendilerine getirilenlerin bakımını en iyi şekilde yaptıklarını, gerekli durumlarda tedavi ve rehabilitasyonlarının ardından yeniden doğal ortamlarına bıraktıklarını sözlerine ekledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
YAŞAMSevimli ayılar havuz partisini bastı
Çapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi - Haberler
YAŞAMÇapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi
Barınaktaki 72 ayı, özel programla besleniyor
YAŞAMBarınaktaki 72 ayı, özel programla besleniyor
KAHRAMAN... Son dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ayıyı tek eliyle böyle itti - VİDEO
YAŞAMİnternet bu kadını konuşuyor... Tek hamlede yere ...
Süper Loto sonuçları 1 Haziran 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 2 Haziran 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 1 Haziran 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi...
3 bin kahve fincanı ile koleksiyon oluşturdu
YAŞAM20 yıl önce başladı, sayı 3 bine ulaştı
Tarihe ışık tutan asırlık mezar taşları gün yüzüne çıkıyor
YAŞAMToprak altından çıkarıldı! Üzerinde çiçekler varsa...
Posta güvercininden 'döner' molası! Bacağındaki halkadan ne çıktı? - Haberler
YAŞAMPosta güvercininden 'döner' molası!