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        Bolu'da "Kültür Şenliği" düzenlendi

        Bolu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi kapsamında Kültür Şenliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 17.04.2025 - 12:23
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        Bolu'da "Kültür Şenliği"
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        Bolu'da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kültürüne Değer Katan Çocuklar" projesi kapsamında Kültür Şenliği düzenlendi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen şenlikte, maniler ve türküler seslendirildi, halk oyunları, Hacivat-Karagöz orta oyunu, ritim performansları sergilendi.

        Okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı etkinliğin sonunda ise öğrencilerin hazırladığı "Geleneksel Türk El Sanatları Sergisi" açıldı. Etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Öncü, kültürün, bir milletin kimliği olduğunu kaydetti.

        Öğrencilerin sadece geleneksel oyunları ya da sanatları değil, saygı, yardımlaşma, vatan sevgisi gibi temel değerleri de yaşattığını belirten Öncü, "Öğretmenlerimizi, okul yöneticilerimizi ve emek veren tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın kültürüne sahip çıkan bireyler olarak yetişmesinden büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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        #kültür şenliği
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