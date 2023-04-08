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Haberler Gündem 3. Sayfa Bolu'da otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü
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Bolu'da TIR ile çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Bolu'da otomobil ile karşı şeritten gelen TIR'ın çarpıştığı feci kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti

Bolu'da otomobil, TIR ile çarpıştı: 2 ölü
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AA

Bolu'nun Göynük ilçesinde TIR'la çarpışan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Göynük-Taraklı karayolunda seyreden Özgür P. (40) idaresindeki TIR ile karşı istikametten gelen Ahmet G. (29) yönetimindeki otomobil çarpıştı.

AA'nın haberine göre, kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İbrahim Dişçi (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Abdurrahman Dişçi (45) ise olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edilirken ambulansta yaşamını yitirdi.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

TIR sürücüsü Özgür P. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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