Yalçınkaya, Bolu'da uzun süredir üzerinde çalıştıkları Bolu Gastronomi Merkezi (BGM) projesini hayata geçirmeye hazırlandıklarını aktararak, "Sayın Valimiz ve İl Kültür Müdürümüzle görüştük, her şey yolunda giderse bir yıl içinde bu merkezi açmayı planlıyoruz. Proje hazır, yeri hazır. Tümüyle sponsor destekli olacak ve hem eğitim hem de yerel lezzetlerin sergilendiği merkez olacak" diye konuştu.