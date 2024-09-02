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        Haberler Gündem Güncel Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu | Son dakika haberleri

        Bolu Dağı geçişinde trafik yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

        Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nde devam eden çalışmalar nedeniyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde uzun araç kuyrukları oluşuyor. Bolu Valisi Erkan Kılıç, 19 Eylül'e kadar sürecek yoğunluğun azaltılması için sürücülere, Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:12 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:15
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        Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde devam eden alt ve üst yapı ile tünel boyunun uzatılması çalışmaları kapsamında Abant kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

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        Zaman zaman trafiğin durma noktasına geldiği güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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        Bu arada kara yolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametindeki yoğunluk havadan görüntülendi.

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        Bolu Valisi Erkan Kılıç, Valilikte düzenlenen asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, 19 Eylül'e kadar sürecek yoğunluğun azaltılması için sürücülere, Valilik ve Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıları dikkate almaları ve alternatif güzergahları kullanmaları çağrısında bulundu.

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        #Anadolu Otoyolu
        #bolu dağı tüneli
        #trafik yoğunluğu
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